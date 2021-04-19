وفاة الشريك المؤسس في أدوبي ومطور PDF تشارلز غيشكي

أعلنت شركة أدوبي رحيل أحد مؤسسيها، تشارلز غيشكي ، عن الحياة بعمر يناهز 81 عامًا بعد مسيرة حافلة مع الشركة الأمريكية ساهم في بكثير من الإنجازات أهمها تطوير نظام ملفات PDF.

كان تشارلز غيشكي قد أسس أدوبي في 1982 رفقة جون وارنوك، وشغل منصب المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، وأصبح رئيس مجلس الإدارة منذ عام 1986 حتى 2017، ثم تنازل عن منصبه وأصبح عضوًا في مجلس الإدارة حتى 2020.

وبجانب قيادته تطوير نظام ملفات PDF الذي ساهم في تغيير شكل النشر ومشاركة الملفات على الحاسوب، فقد كان لهم دورًا مهمًا في تطوير برنامج فوتوشوب وبرامج أدوبي المختلفة التي تعد عنصرًا أساسيًا لدى نسبة كبيرة من المستخدمين وأصبحنا نراها على جميع الأجهزة الذكية.

المصدر:

Adobe