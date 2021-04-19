خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية تصل إلى مستخدمي آيفون

قالت شركة مايكروسوفت إنها بدأت بدعوة بعض مشتركي Xbox Game Pass Ultimate لتجربة خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية “Xbox Cloud Gaming” أو “xCloud” على هواتف آيفون وأجهزة آيباد وأجهزة ويندوز 10 بداية من 20 أبريل.

وسيتمكن المدعوون من تجربة خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية عبر متصفحات كروم، إيدج كروميوم، وسفاري، ولن يكون هناك تطبيق خاص للخدمة حتى الآن على الأنظمة. كما يمكن ربط الخدمة مع وحدة تحكم عبر البلوتوث أو منافذ USB الخاصة بأجهزتهم.

وأشارت مايكروسوفت إلى نيتها ارسال دعوات إضافية للمزيد من المستخدمين في 22 دولة حول العالم تعمل بها الخدمة، على أمل الوصول لأكبر عدد من مشتركي Xbox Game Pass Ultimate قريبًا.

كان من الطبيعي أن نرى تطبيق خاص للخدمة على iOS لمستخدمي آيفون وآيباد، لكن سياسة آبل على متجر تطبيقاتها واقتطاعها نسبة من رسوم الاشتراك شكل عقبة أمام إطلاق التطبيق.

المصدر:

Microsoft