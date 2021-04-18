مستقبل 2021: الذكاء الاصطناعي و التسويق بالمحتوى

فيما لا شك فيه أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية في حين أن هذه الشعبية المتزايدة قد تصيب البعض بالقلق حيال مستقبلهم المهني كمسوقي للمحتوى، فلا تقلق من ذلك!

فمن الممكن استغلال الذكاء الاصطناعي على نحوٍ استراتيجي بهدف لتطوير أداءك المهني، مما سوف يسهل عليك العمل، فهل تصدق هذا؟ لا تهتم سأخبرك بعض الأمثلة على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي وتسويق المحتوى في عام 2021 وما بعده.

نشر وتوزيع المحتوى

هل سبق لك كتابة أي مدونة ذات محتوى رائع، وثم نسيت أن تشاركها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ماذا عن التقارير الإعلامية؟ أم هل قضيت وقتك وجهدك فقط بغرض التنفيه عن الذات وليس بهدف توسيع شبكتك الخاصة؟ مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لن تقلق حيال كل ذلك بعد الآن! حيث تعمل أدوات مثل Buffer و Hootsuite وغيرها على تبسيط نشر المحتوى وتوزيعه عن طريق جدولة آلية لجميع مشاركاتك على شبكات التواصل الإجتماعي مع إمكانية الجدولة على مختلف المنصات كما أنه بالإمكان تحليل أجزاء وقطع صغيرة من كامل المحتوى، أما بالنسبة للتقارير والبيانات الإعلامية فيمكن استخدام تطبيقات كـ Cision لإنجاز عملية الجدولة.

محتوى ينتجه المستخدم

يمكن للتسويق المباشر أو المحتوى الذي ينتجه المستخدم، أن يحسن من استحياز علامتك وثقة الناس بها، فهنا تسهم أدوات الذكاء الصناعي المنوطة بالبحث والاستماع وتجميع المفردات في العثور على المحتوى المنشور من عملائك والمتعلق بعلامتك التجارية. بعد ذلك، يمكن طلب إذنهم لنشر تعليقاتهم على مدونتك وجعلها كمخزون بيانات يرجع إليه عند الحاجة.

إنشاء محتوى بسيط

تستطيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تلغي عمل محرر المقالات أو المدونات الأساسية في بعض القطاعات على سبيل المثال، تلعب تطبيقات الذكاء الاصطناعي دورًا هامًا في المجال الرياضي، حيث تستخدم بعض الفرق الرياضية هذه التقنيات في عملية تحليل أداء الفريق لتقديم بعض التقارير الهامة والمتعلقة بتحسين اداء الفريق أو اللاعبين على حد سواء. كما يستعمل أيضا في قطاعات المالية، حيث تستخدم خوارزميات الذكاء الصناعي في توقعات أسعار الأسهم. وكل ذلك أصبح ممكنا بفضل ما يسمى بـ ” توليد اللغات الطبيعية” والتي تعتبر من إحدى خواص الذكاء الاصطناعي. ويجدر بالذكر أن صحيفة The Washington Post تستخدم هذه التقنيات في تحرير منشوراتها ذات المحتوى البسيط مما يتيح لموظفيها بالتركيز على مقالات ذات أجزاء عميقة والتي تتطلب لمسة إنسانية وإبداعية.

إضفاء الطابع الشخصي

مما لا شك فيه أنك تستلم العديد من رسائل البريد والتي قد تحتوي على إسمك الأول أو ربما الأخير، تخيل عزيزي لو لم تكن مسوقًا فهل بإمكانك إرسال هذه الرسائل يدويًا لكل شخص في قوائم الإرسال والتي قد تحتوي على عدد كبير جدًا من بيانات العملاء؟ ربما لا يمكنك ذلك، لكن الذكاء الصناعي بإمكانه القيام بذلك! ليس ذلك فحسب، فبإمكان تطبيقات الذكاء الصناعي أن تقوم بمهام تخصيص رسائل البريد الإلكتروني، وتخصيص صفحات الويب بالإضافة إلى إجراء الدردشات التفاعلية كما بإمكانها إرسال الرسائل النصية والتي تساعد في تخصيص المحتوى الخاص بك مما يجعل من علامتك أكثر قربًا من العملاء!

المحادثات التفاعلية

يجب أن تعلم أن الشات بوت Chatbots أو المحادثات التفاعلية هي باختصار عبارة عن برمجيات للذكاء الاصطناعي، بإمكانها محاكاة محادثة مع مستخدم بلغة طبيعية. يمكن لهذه التقنية أن تساعد في مجالات الدعم العملاء والدعم الفني أيضًا، كما بإمكان تقنيات الذكاء الصناعي أن يعزز مشاركة المحتوى أو يسهل مشاركة المزيد من المحتوى الذي تم إنشاؤه ذاتيًا. على سبيل المثال، يقدم موقع Whole Foods العديد من الوصفات كما يشجع المستخدمين على نشرها دون الحاجة إلى كتابتها مرة أخرى!

تحديثات الأخبار

تعمل شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى على استخدام خوارزميات الذكاء الصناعي لتخصيص آخر الأخبار بناء على توجهات المستخدمين حيث تعمل هذه الخوارزميات على عرض ما يتعلق باهتمامات الزائرين فقط هذه التقنية يمكن تطبيقها على كل أنواع المواقع ليحصل الزوار على أخبار تهمهم.

الارتقاء بتجربة المستخدم

هنالك العديد من تطبيقات الذكاء الصناعي المهتمة بتعقب درجة انتشار وقياس تأثير المحتوى على الجمهور بالإضافة إلى تقديم التقارير لما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن أن تشمل أي شيء من تقارير مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحليل المواقع ذات طابع احترافي. بهذه المعلومات، يمكنكم أن تستهدفوا عملائكم بشكل أفضل وعرض خدماتكم لهم على أفضل وجه.

لماذا علينا أن نقلق حيال الذكاء الاصطناعي

هل ما زلت مترددا بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التسويق لعلامتك التجارية؟ لا يجدر بك هذا! تطبيقات الذكاء الاصطناعي سوف تساعدك في فهم ما يدور من حولك، فهي ستسهل عليك فهم احتياجات الجمهور ومتطلباتهم على نحو جيد. في المقابل، بإمكانك صناعة المحتوى لتحفيزهم، كما أن أدوات التخصيص ستضفي تجربة فريدة من نوعها ليس هذا فحسب، فبإمكان هذه تطبيقات أن تحل مكانك في بعض المهام الروتينية والتي قد تشغلك عن مهام أكثر أهمية.

وبالرغم من كل هذه الميزات إلا إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دون استراتيجيات واضحة قد لا يسير عن النحو الذي تتطلع إليه، ولمنع ذلك من الوقوع، قد تحتاج إلى استراتيجيات متعمّقة للتسويق، وأن تحدد أين وكيف سوف تسمح للذكاء الاصطناعي بأن يتدخل. لمساعدتك في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، بإمكانك التواصل مع فريق Lynton اليوم فنحن سعداء بمساعدتك!

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