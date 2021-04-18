آبل: بيع هواتف آيفون 12 بدون شاحن سيوفر 861 طن من المعادن

قالت شركة آبل إن قرارها ببيع هواتف آيفون 12 بدون شواحن داخل العلبة سيساهم في تخفيف النفايات المعدنية والحفاظ أكثر على البيئة، حيث ستوفر هذه الخطوة حوالي 861 طنًا من المعادن المتمثلة في النحاس، الزنك، والقصدير.

وبينما ستساهم هذه الخطوة في تخفيض استهلاك المعادن، إلا أنها ليست السبب الرئيس خلف ذلك وفقًا لآبل، التي أشارت لتوفير العلب الصغيرة مع هواتف آيفون 12 الكثير من المساحة لتسهيل الشحن – تستطيع كل حاوية مع العب الجديدة اتساع كمية أكبر نحو 70% من السابق.

ونوهت آبل لكون قراراتها في الحفاظ على البيئة وتقليل الانحباس الحراري، ساهم بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 25.1 مليون طن في 2019 إلى 22.6 مليون طن في 2020، كما خففت استهلاك الطاقة بنحو 13.9 مليون كيلوواط.

المصدر:

Apple