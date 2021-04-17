هل تطبيق يوتيوب كيدز “YouTube Kids” آمن للأطفال؟

مئات الآلاف من إشارات الاستفهام والتعجب يجب علينا أن نضعها بجوار المحتوى المنشور على الإنترنت، فكيف إن تحدثنا عن المحتوى المناسب للأطفال فبالتأكيد لن تكفينا عبارات التعجب، حيث أصبح من الصعب أن نترك أطفالنا بمفردهم يشاهدون قنوات يوتيوب التي يُعرض عليها ملايين الفيديوهات يوميًا، والتي لا يتناسب محتواها مع الأطفال إطلاقًا، فكيف تستطيع حماية أطفالك عند متابعتهم للمحتوى المنشور على الإنترنت؟ وهل هناك قنوات وتطبيقات تناسب الأطفال من كافة الأعمال؟

ما هو تطبيق يوتيوب كيدز YouTube Kids؟

يعد تطبيق يوتيوب كيدز YouTube Kids تطبيقًا منفصلًا عن تطبيق يوتيوب، فهو يستهدف الأطفال بشكل مباشر. يحتوي YouTube Kids على مقاطع الفيديو المناسبة للأطفال، بالإضافة إلى القنوات، والمقاطع التعليمية المناسبة للأسرة.

تمتاز واجهة التطبيق بصور كبيرة، ورموز ملونة، وفيديوهات مختارة بعناية تتواجد على الصفحة الرئيسية. يتضمن تطبيق يوتيوب كيدز على مؤقت زمني، يستطيع الآباء من خلاله التحكم بزمن متابعة الطفل لمقاطع الفيديو على اليوتيوب.

بالإضافة إلى ذلك هنالك ميزة أخرى، حيث يقوم YouTube Kids بتصفية النتائج كي يشاهد أطفالك المحتوى الآمن فقط. يوفر التطبيق مجموعة من أدوات الرقابة، بما في ذلك القدرة على تعطيل خيار البحث تمامًا، والحد من وقت الشاشة، بالإضافة إلى تحديد مستوى الصوت.

يسمح يوتيوب الأطفال للآباء بتعيين رمز مرور خاص بهم، كما أن جوجل قامت أيضاً بتعطيل التعليقات على هذا التطبيق كي لا يشاهد الأطفال أي تعليق غير لائق.

ما هو المحتوى المناسب للأطفال؟

تم إجراء تغييرات هائلة على يوتيوب في وقتنا الحالي فيما يتعلق بمحتوى الأطفال الذي يجب على كل منشئ محتوى العمل عليه حيث أعلنت يوتيوب عن تغييرات رسمية في الطريقة التي يجب فيها التعامل مع محتوى الأطفال.

فمن أجل أن يكون المحتوى مناسب للأطفال تطلب يوتيوب من منشئي المحتوى أن يضعوا علامة على كافة مقاطع الفيديو الخاصة بهم سواء كانت مخصصة للأطفال، أم لا. رغم ذلك تستخدم يوتيوب أيضًا الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطفال على العثور على مقاطع فيديو مناسبة لهم، ولكنها تنصح منشئي المحتوى بألا يعتمدوا على هذه الطريقة لأنها ليست مثالية.

محتوى يوتيوب كيدز “YouTube Kids” مناسب للأطفال تمامًا، وذلك بفضل قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) الذي يفرض غرامات مالية تصل إلى 42,000 دولار لكل مقطع فيديو توضع عليه علامة أنه مناسب للأطفال رغم أنه غير ذلك.

كما أن القنوات التي تتكون بشكل كامل من محتوى يستهدف الأطفال، فإن أي مقطع فيديو لا يلائم الأطفال سيُعرض القناة إلى دفع غرامات مالية ضخمة. يعمل التطبيق على مساعدة الآباء في العثور على مقاطع فيديو تناسب أطفالهم ويمكنهم الاستمتاع بها. توفر يوتيوب أدوات سهلة الاستخدام تساعد الآباء على التحكم فيما يشاهده أطفالهم.

تطبيق يوتيوب كيدز هو خدمة مجانية مناسبة للأطفال، مع مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية، والمحتوى المفضل للشعوب العربية.

ما الذي يجعل يوتيوب كيدز YouTube Kids فريدًا؟

يختلف تطبيق يوتيوب كيدز عن تطبيق يوتيوب الرئيسي من خلال إظهار المحتوى المناسب للأطفال فقط.، تعتبر أدوات الرقابة الأبوية الجديدة من أفضل أقسام يوتيوب كيدز، فلن يتمكن الأطفال من الانتقال إلى الإعدادات والتعديل عليها إلا بعد ادخال كلمة المرور، لهذا فلن يستطيع أطفالك تغيير الإعدادات مطلقاً.

يمكنك أيضًا خفض مستوى الأصوات والموسيقى، وذلك كي لا تتأثر أعصابك من الضجيج الذي قد يصدر من مقاطع فيديو الأطفال. يمكنك أيضاً أن تقرر ما إذا كنت تريد أن يتمكن أطفالك من البحث عن مقاطع فيديو أو قنوات أم لا، وبهذا لن يشاهد الأطفال إلا مقاطع الفيديو من القنوات التي يتم متابعتها.

يعد YouTube Kids مجرد تطبيق لعرض مقاطع الفيديو فقط، حيث لا يمكن للأطفال التعليق، أو مشاهدة التعليقات، فهذا القسم غير موجود في يوتيوب كيدز. ميزة المؤقت هي أيضاً ميزة رائعة، فعندما ينتهي الوقت سيتوقف عرض مقاطع الفيديو.

هل يوتيوب كيدز YouTube Kids آمن حقًا؟

تقول يوتيوب بأنها تزيل مقاطع الفيديو التي تم الإشارة إليها في التطبيق باعتبارها غير ملائمة للأطفال. يتكون فريق YouTube Kids من الآباء الذين يشكلون أثاث عمل التطبيق، حيث تؤكد يوتيوب على الآباء بضرورة التبليغ على مقاطع الفيديو التي لا تناسب الأطفال كي يتم لا يتم عرضها للأطفال مطلقاً.

وأضافت بأنها تستخدم مزيجًا من الخوارزميات، والذكاء الاصطناعي، لتحديد المحتوى الملائم في التطبيق، وكذلك محتوى الإعلانات التي يتم عرضها، حيث تلتزم يوتيوب بتحسين تطبيقها ” YouTube Kids” كل يوم. لهذه الأسباب يعتبر يوتيوب كيدز آمناً ويمكن للأطفال متابعة مقاطع الفيديو من خلاله دون قلق الآباء من المحتوى المنشور، فلن تظهر أمامهم إلى المقاطع المناسبة لأعمارهم.

ما هي المشاريع العربية في مجال محتوى الأطفال؟

هناك حالات تذمر عديدة من قبل الآباء، والأمهات بسبب المحتوى المقدم للأطفال على منصات عرض الفيديو مثل يوتيوب، أو نتفلكس، وغيرها من المواقع. لهذا كان لزاماً على الشركات العربية بأن تستغل هذا الصدع في المحتوى، لتبدأ الاستثمار في صناعة محتوى يناسب الأطفال، ويراعي قيم المجتمعات العربية. حيث ظهرت قنوات عربية في يوتيوب يعد محتواها جيد للأطفال مثل قناة ماجد، وبراعم، وbaby، وbus العربية.

ومن التطبيقات المناسبة للأطفال لا بد أن نذكر تطبيق لمسة التعليمي للأطفال الذي يهدف لتلبية احتياجات الأطفال العرب عبر الترفيه، والتعليم، والتفاعل، ويعد هذا التطبيق الأول من نوعه للأطفال من عمر عام واحد إلى ثمانية أعوام.

يتضمن تطبيق “لمسة” المحتوى الترفيهي، بالإضافة لباقة متنوعة من القصص التفاعلية، وأنشطة التلوين، والألعاب، والأناشيد أيضاً. بالرغم من تواجد هذه القنوات العربية، والتطبيقات المناسبة للأطفال، إلا أننا مازلنا نعاني من ضعف في المحتوى العربي المخصص للأطفال بمواجهة كثافة قنوات مشاهير اليوتيوب التي تسبب لنا الانزعاج بشكل يومي.

الكاتب: فراس أشرم