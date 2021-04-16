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عروض أمازون السعودية في رمضان
نصحبكم اليوم مع قائمة تضم أفضل عروض و تخفضيات أمازون السعودية في شهر رمضان المبارك – أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة. وانتقينا لكم مجموعة من ملحقات الأجهزة الذكية والإلكترونية التي يمكن أن تفيدكم في حياتكم اليومية.
جهاز التصميم اللوحي Huion Inspiroy H640P
يوفر جهاز Huion Inspiroy H640P اللوحي أدوات وإمكانية تناسب المصممين الذين يبحثون عن طريقة لتقديم رسوماتهم وأفكارهم بسهولة، حيث يوفر قلم ذكي وحساسية لمس عالية جدًا.
- يتوفر بسعر: 140 ريال
- خصم: 30% بما يعادل 60 ريال
- يمكن الحصول عليها من أمازون عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3x1XsGb
طاولة تليفزيون تفيلوم لشاشة بقياس 65 بوصة
طاولة بيضاء تناسب شاشات التلفزيون بقياس 65 بوصة، وتأتي بقياسات 33.1×39.9×172.7 سم ووزن 28.5 كجم، وهي مصنوعة من الخشب.
- تتوفر بسعر: 229 ريال
- خصم: 35 ريال بقيمة 13%
- يمكن الحصول عليها من أمازون السعودية عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3x01hM6
ساعة Garmin Instinct من GPS الذكية
ساعة ذكية من العلامة التجارية المعروفة GPS تتميز بهيكل قوي وتحمل الحرارة والصدمات وفق معايير الجيش الأمريكي، تعمل بنظام ذكي وبإمكانها العمل حتى 14 ساعة متواصلة على شحنة واحدة عند تشغيل الوضع الذكي.
- تتوفر بسعر: 823 ريال
- يمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3gfixad
حافظة حماية للوحي جالكسي Tab A7
حافظة حماية من موكو لجهاز سامسونج اللوحي جالكسي Tab A7 قياس 10.4 بوصة، وهي مصنوعة من جلد البولي يوريثين وألياف المايكروفايبر من الداخل.
تتميز الحافظة بتصميم أنيق ولا تحوي أي حواف على الجانب ما يوفر سهولة في الاستخدام دون أي مشاكل باللمس والتصفح.
- تتوفر بسعر: 90 ريال
- يمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/2PZWVUV
حافظة آيباد آير 4 أو آيباد برو 11
حافظة من اينو تك تعمل بخاصية النوم والايقاظ التلقائي، وتأتي مع حامل للقلم وإمكانية تثبيتها في الوضع الأفقي للاستمتاع بالمشاهدة والعمل بطريقة سلسلة. وتتوفر لأجهزة آيباد آير 4 أو آيباد برو بقياس 10.9 بوصة.
- تتوفر بسعر: 75 ريال
- يمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/2Qv8dA2
ميكروفون Decdeal المكتبي
يتميز هذا الميكروفون بإمكانية الدوران بزاوية 360 درجة، ووجود زر لمسي لتشغيل وإيقاف الصوت بشكل سريع أثناء الاستخدام.
- يتوفر بسعر: 76 ريال
- خصم: 20 ريال تقريبًا
- يمكن الحصول عليها من أمازون السعودية عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3wXcLjA
بطاقة صوت خارجية من UGreen
بطاقة صوت ستيريو خارجية من UGreen تأي مع منفذ USB وتتيح توصيل سماعة أو ميكروفون أو كلاهما بنفس الوقت عن طريق المنفذ، وهي تتوافق مع جميع أنظمة التشغيل المعروفة.
- تتوفر بسعر: 38 ريال
- خصم: 15%
- يمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3af6d6j
منفذ USB C إلى منفذ 3.5مم
تحويلة من منفذ USB C إلى سماعة 3.5مم من UGreen، تناسب جميع الأجهزة الذكية التي لا تحوي منفذ سماعة تقليدي 3.5مم، كما أنها تتيح الشحن والاستماع بنفس الوقت بفضل وجود منفذ مزدوج فيها.
- تتوفر بسعر: 83 ريال
- يمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3agtRiu
قاعدة ماوس ألعاب مع ألوان RGB من انو تك
قاعدة ماوس مخصصة لعشاق الألعاب واللمسات الجمالية، حيث توفر سهولة بالاستخدام وميزة ألوان RGB التي تضفي طابعًا مميزًا أثناء اللعب.
- تتوفر بسعر: 87 ريال
- يمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3agtYL9
منصة عمل مكتبية من كانتيك
توفر هذه المنصة خيارات عديدة بسبب مرونتها العالية، حيث يمكن استخدامها بذاتها أو تصغيرها لوضعها على طاولة، أو حتى استخدام أكثر من طابق فيها لكل غرض على حدة.
- تتوفر بسعر: 1.362 ريال
- يمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3wZULoL