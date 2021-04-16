إطلاق سوق تطبيقات زد لتمكين المتاجر من الحصول على خدمات إضافية عبر تطبيقات خارجية

أعلنت زد، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في المنطقة، عن إطلاق سوق تطبيقات زد الذي يتيح للمطورين من جميع أنحاء العالم تطوير تطبيقاتهم وإتاحتها للمتاجر لتمكين التجار من الحصول على خدمات إضافية بسهولة.

يوفر سوق تطبيقات زد فرصة للمطورين من طرح تطبيقاتهم على المنصة لتمكين أصحاب المتاجر من إيجاد التطبيقات التي تلائمهم على نظام زد، ما يساعدهم على زيادة المبيعات، التسويق بشكل أفضل لمنتجاتهم، تحسين تجربة المستخدم من خلال المزايا المضافة، وإدارة المخزون بشكل أفضل.

يساعد سوق التطبيقات التجار على اختيار تطبيقات محددة لربطها مع متاجرهم، وبالتالي تحسين كفاءة المتجر والمساهمة في زيادة المبيعات. بمعنى أن التجار لن يكونوا بحاجة لتطوير خدمات جديدة ودفع تكاليف إضافية للمطورين والمصممين والشركات، فكل ما يحتاجونه هو الاشتراك مع أحد تطبيقات سوق زد واختيار الخدمة المناسبة والاشتراك بها لإضافتها لمتاجرهم.

يضيف السوق تطبيقات مثل knawat الذي يوفر للتجار مجموعة كبيرة من المنتجات تصل 600 ألف منتج من مصانع مختلفة في العالم، ويتيح استيراد تفاصيل المنتجات مثل الوصف والصور بسهولة. وكذلك تطبيق واتس لووب الذي يساعد على التواصل مع العملاء بشكل فعّال وبمهنية وكفاءة عالية من خلال إنشاء تنبيهات تفاعلية. وتطبيق Drdsh Live الذي يوفر نظام تواصل متكامل يتيح ارسال حالات الطلبات وتتبعها من خلال الرد الآلي وبدون تدخل يدوي وبالتالي يقلل من تكاليف الاتصال عبر الهاتف.

كما أن هناك تطبيقات أخرى مثل Beez Logistics لإدارة المخزون والخدمات اللوجستية، بحيث يساعد في تقديم خدمات التسليم السريع والآمن بتكاليف أقل. وتطبيق ريد بوكس الذي يوفر خدمات استلام وارجاع الطرود من خلال خزائن ذكية متاحة في أماكن محددة في أنحا المملكة، ويساعد في تحسين تجربة المستخدم لعملية استلام الطرود وتوفير رسوم التوصيل.