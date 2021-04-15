شركة TCL تكشف عن نموذج لجهاز بشاشة قابلة للطي واللف يتحول من هاتف لجهاز لوحي

كشفت شركة TCL الصينية عن نموج لجهاز مبتكر جديد يجمع بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والهواتف الكبيرة التي تعرف باسم “فابلت”، وذلك من خلال احتوائه على شاشة قابلة للطي واللف بنفس الوقت.

يأتي الجهاز بشكله الأساسي كهاتف، ويمكن بعدها فتحه مثلما الحال مع الهواتف القابلة للطي ليتحول إلى نسخة أكبر، وإذا كان هناك حاجة لشاشة أكبر كذلك فيمكن سحب طرفي الجهاز ليتوسع من المنتصف بفضل الشاشة القابلة للف.

ويأتي جهاز TCL مع شاشة أساسية بقياس 6.8 بوصة، ثم يتحول لهاتف أكبر بشاشة 8.8 بوصة عند طيه، وإلى شاشة بقياس 10 بوصات عند تمديد الشاشة.

لم تعلن الشركة الصينية عن موعد طرحها لهذا الجهاز، لكنها أكدت على طرحها جهاز قابل للطي أو اللف على الأقل خلال العام الجاري.

المصدر:

Engadget