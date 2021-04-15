سوني تكشف عن هاتفيها Xperia 1 III و Xperia 5 II لمحبي التصوير

كشفت شركة سوني عن أحدث هواتفها الرائدة Xperia 1 III و Xperia 5 II الموجهين لمحبي التصوير ويقدمان عدسات مطورة بالتعاون مع زايس.

يتميز الجهازان بقدومها مع عتاد قوي على مستوى المعالجات والذاكرة والكاميرا، كما يتمتعان بشاشات بدقة 4K ودعم الشحن السريع.

هاتف سوني Xperia 1 III

يوفر هذا الهاتف شاشة 6.5 بوصة من نوع OLED مسطحة الجانبين كالعادة من سوني محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass 7، وتأتي بدقة 4K مع كثافة بكسل تصل 643، ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة لحساسية لمس 240 هرتز. وتدعم الشاشة تقنية HDR.

ويدعم الهاتف معالج سنابدراجون 888، يصاحبه ذاكرة رام 12 جيجابايت LPDDR5، وقرص تخزين UFS 3.1 بسعة تصل 512 جيجابايت.

تُشير سوني إلى أن هذا الهاتف موجه لعشاق التصوير لما يقدمه من قدرات كبيرة، حيث أكدت أنه أول هاتف يأتي بعدسة تقريب بصري حقيقية، ما يعني منح الهاتف قدرات تصوير حقيقية تشابه الكاميرات الاحترافية. ويأتي الهاتف مع كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل لكل عدسة، ويضيف مستشعر ToF 3D، ويستطيع تقديم تقريب بصري حقيقي حتى 3 مرات وتقريب هجين حتى 10 مرات، كما يدعم تقنيات تصوير مذهلة مثل تتبع الأشياء بالوقت الحقيقي في الفيديو. وتتواجد على الجهة المعاكسة كاميرا أمامية 8 ميجابكسل.

يحوي الهاتف بطارية 4,500 ملي أمبير/ ساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، وتقنية الشحن اللاسلكي، واللاسلكي العكسي، وتقنية PD.

يعمل الهاتف مع نظام أندرويد 11، ويضيف مزايا مثل البصمة الجانبية، والتعرف على الوجه، ودعم تقنية الجيل الخامس، وشريحتي اتصال.

كما يضيف منفذ 3.5مم للسماعة، وتقنية GPS مزدوج، ويوفر دعم بلوتوث 5.2، وتقنية WiFi 6، وتقنية NFC، ومقاومة الماء IP68.

وكما هي العادة، فقد جلبت سوني تقنية الصوت المحيطي Reality 360 لهاتفها، بجانب سماعات ستيريو، وتقنية Dolby Atmos.

يُشار أن سوني لم تعلن عن سعر هذا الهاتف حتى الآن.

هاتف Xperia 5 II

يتميز هذا الهاتف بوجود شاشة صغيرة مقارنة مع الهواتف الرائدة من الشركات في الوقت الحالي، حيث يعمل بشاشة مسطحة بقياس 6.1 بوصة من نوع OLED بدقة FHD+ محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass 7. ويدعم الهاتف معدل تحديث 120 هرتز مع حساسية لمس 240 هرتز، بجانبه تقديمه دعم HDR.

ويوفر الهاتف كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل لكل عدسة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، لكنه يخلو من التقنيات التي وفرتها سوني بشقيقه الأكبر.

يحوي الهاتف نفس المعالج مع الهاتف السابق، لكنه يأتي مع ذاكرة رام 8 جيجابايت، وقرص تخزين بسعة تصل 256 جيجابايت.

وسيدعم بطارية 4,000 ملي أمبير/ ساعة، وتقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، وتقنية PD، لكنه يخلو من الشحن اللاسلكي والعكسي.

سيعمل الهاتف مع نظام أندرويد 11، على أن يوفر بصمة على الجانب ودعم التعرف على الوجه، ودعم الجيل الخامس، وشريحتين.

بجانب تقديمه مزايا مثل تقنية الصوت المحيطي Reality 360، سماعات ستيريو، وتقنية Dolby Atmos، ودعم معيار مقاومة الماء IP68.

سيضيف الهاتف كذلك منفذ 3.5مم، ودعم بلوتوث 5.1، تقنية NFC، وتقنية WiFi 6، بجانب تقنية تحديد المواقع GPS المزدوج.

سيتوفر الهاتف بسعر 740 دولار لنسخة 8 جيجابايت و256 سعة تخزين.