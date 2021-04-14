مايكروسوفت تعلن عن أجهزة Surface Laptop 4 بمعالجات إنتل و AMD

أعلنت شركة مايكروسوفت عن أجهزة سرفيس لابتوب 4 “Surface Laptop 4” التي حملت معها معالجات من AMD هذه المرة بعد أن كانت تعتمد الشركة معها على معالجات إنتل. وذلك تأكيدًا للتسريبات الأخيرة حول المعالجات.

تجلب مايكروسوفت نسختين 13.5 بوصة و15 بوصة من جهازها، وكلاهما يمتلكان خيار الحصول على معالجات إنتل أو معالجات AMD.

حاسوب مايكروسوفت المحمول Surface Laptop 4

يأتي هذا الجهاز بنسختين بقياس 13.5 بوصة و15 بوصة، مع معالجات الجيل الحادي عشر لإنتل وبأداء أقوى بنحو 70%. وتوفر نسخة 13.5 بوصة مع معالج Core i5 حتى 17 ساعة تشغيل وفقًا لمايكروسوفت، فيما توفر نسخة 15 بوصة مع معالج Core i7 ما يصل إلى 16.5 ساعة تشغيل على شحنة واحدة.

فيما توفر نسخة 13.5 بوصة بمعالج AMD Ryzen 5 ما يصل إلى 19 ساعة تشغيل على شحنة واحدة، فيما توفر نسخة AMD Ryzen 7 ما يصل إلى 17.5 ساعة تشغيل.

ويأتي هذا الجيل مع شاشة PixelSense اللمسية بكثافة بكسل تصل 201، وكاميرا Windows Hello بدقة 720 بكسل للتعرف على الوجه.

كما يتميز بوجود منافذ USB-C و USB-A، لكن بدون منافذ Thunderbolt حتى الآن رغم توفرها في أجهزة مايكروسوفت الأخرى.

الأسعار والتوافر

ستتوفر أجهزة مايكروسوفت الجديدة في 15 أبريل الحالي في كل من الولايات المتحدة، كندا، واليابان. دون معلومات الأسواق الأخرى.

وستبدأ أسعارها من 999 دولار لنسخة 13.5 بوصة بمعالجات Ryzen 5 مع ذاكرة 8 جيجابايت رام وقرص تخزين 256 جيجابايت.

فيما يمكن أن تصل مع رام 32 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت إلى سعر 2,299 دولار لنسخة 13.5 بوصة وبسعر 2,399 دولار لنسخة 15 بوصة مع معالج إنتل Core i7.

يُشار أن مايكروسوفت ستقدم سماعة أذن لاسلكية Surface Earbuds كهدية للذين سيشترون أي نسخة من Surface Laptop 4.

المصدر:

Microsoft