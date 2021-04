سيري تكشف عن قدوم مؤتمر آبل في 20 أبريل الجاري

رغم أن شركة آبل لم تعلن عن موعد مؤتمرها المقبل حتى الآن، إلى أن سيري كشفت عن قدوم المؤتمر في 20 أبريل الجاري في مقر الشركة في كوربينتو، كاليفورنيا.

وعند توجيه سؤال للمساعد الصوتي الخاص بالشركة للاستفسار عن موعد المؤتمر المقبل بالقول ” “When is the next Apple event?” أو “متى موعد مؤتمر آبل القادم؟”، فإن الرد سيكون يوم الثلاثاء 20 أبريل في مقر الشركة.

ومن المعلوم أن آبل تستعد لعقد مؤتمرها هذا الشهر للكشف عن أجهزة آيباد برو وعدد من الملحقات الأخرى، لكنها حتى الآن لم تكشف عن الموعد المحدد لذلك.

يُشار أنه كان من المنتظر عقد المؤتمر الشهر الماضي، لكن تم تأجيله لأسباب لم توضحها الشركة.

المصدر:

9to5Mac