إنفيديا تتعاون مع ميدياتك لجلب تقنية تتبع الأشعة للأجهزة بمعالجات ARM

قالت شركة إنفيديا في مؤتمرها، إنها تعمل مع شركة ميدياتك المطورة للمعالجات، للعمل على معالجات رسومات RTX لتتبع الأشعة موجهة للأجهزة العاملة بمعالجات مركزية مبنية على معمارية ARM.

تُعتبر شركة ميدياتك من أكبر الشركات المطورة للمعالجات المبنية على معمارية ARM للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وكذلك الحواسيب المحمولة التي تعمل بأنظمة خفيفة مثل كروم، وهو ما يسهل من إمكانية تطويرها معالجات تساعد بجلب تقنية تتبع الأشعة RTX إلى الحواسيب العاملة بمعالجات ARM.

على الجهة المقابلة، تُعد إنفيديا رائدة في تطوير معالجات الرسوميات وخاصة التي تعمل بتقنية تتبع الأشعة، ما يعني إمكانية الوصول سريعًا لنتائج تجلب معالجات الرسومات بتقنية تتبع الأشعة لأجهزة RTX.

إذا ما جلبت إنفيديا وميدياتك تقنية تتبع الأشعة ومعالجات رسومات RTX إلى الحواسيب المحمولة بمعالجات ARM، فإن ذلك سيشكل نقلة هائلة في الاهتمام بهذا النوع من الحواسيب.

المصدر:

Engadget