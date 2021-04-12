مايكروسوفت تستحوذ على شركة الذكاء الاصطناعي Nuance بصفقة تقارب 20 مليار دولار

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن توصلها لاتفاق من أجل الاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي ، Nuance Communications. بهدف تعزيز خدماتها وحلولها السحابية لاسيما في مجال الصحة. وذلك مقابل 19.7 مليار دولار.

وتتميز Nuance Communications بتطويرها تقنيات ذكاء اصطناعي لمساعدة الشركات خاصة في مجال العناية الصحية والطبية، حيث توفر طبقة من الذكاء الاصطناعي في مناطق تقديم الرعاية الصحية وهو الأمر الملح في هذا الوقت حول العالم وفقًا لما أشار إليه ستايا ناديلا، المدير التنفيذي لمايكروسوفت.

ستستمر Nuance Communications بالعمل مع فريقها المعتاد ومديرها التنفيذي، لكنها ستنضم بعد الاستحواذ للعمل تحت مظلة قسم الخدمات السحابية في مايكروسوفت.

ومن المتوقع أن تتم صفقة الاستحواذ بشكلها النهائي خلال هذا العام، كونها ستخضع للإجراءات القانونية المعتادة للموافقة عليها من السلطات المختصة.

يُشار أن مايكروسوفت تُعد من أكبر مزودي الخدمات السحابية في العالم، حيث تتمتع خدماتها بقدرات وأدوات كبيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في أعمالها.

المصدر:

Microsoft