شبكة كيرنينج كلتشرز تتعاون مع “الموجز الرقمي” لإنتاج بودكاست “أخبار التك”

أعلنت شبكة كيرنينج كلتشرز “Kerning Cultures” تعاونها مع “الموجز الرقمي” لإنتاج بودكاست “أخبار التك” الذي يتناول مستجدات عالم التقنية والشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وسيعرِض بودكاست “أخبار التك” يوميًا من الأحد للخميس في مدة لا تتجاوز 3 دقائق كل ما يتعلق بأخبار الشركات الناشئة، المستثمرين، والاقتصاد الرقمي بشكل عام.

شبكة كيرنينج كلتشرز هي أول شركة بودكاست حاصلة على رأس مال استثماري في الشرق الأوسط. بقيادة نسائية ومنذ عام 2015، تقدم الشبكة تجربة صوتية متكاملة عن طريق إنتاج برامج بودكاست عالية الجودة باللغتين العربية والانجليزية. وقد حازت كيرنينج كلتشرز على جوائز متعددة، وتنتج مجموعة من أكثر البودكاست استماعًا بالمنطقة.

ويعتبر الموجز الرقمي مصدرًا مهمًا لأخبار الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تأسس عام 2018 على يد فرح نقوزي ورشا غملوش ويركز على تزويد قادة الأعمال بكل ما يحتاجون إليه للبقاء على اطلاع دائم بتطورات الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

يأتي بودكاست “أخبار التك” لتقديم إضافة جديدة لما يقدمه الموجز الرقمي سواء عن طريق النشرة البريدية أو الرسائل السريعة عبر واتساب أو تيليجرام عندما يتعلق الأمر بالأخبار العاجلة.

يُشار أن البودكاست من تقديم فرح نقوزي، الشريكة المؤسسة للموجز الرقمي. تُعد فرح مختصة تواصل، بدأت حياتها المهنية في مجال تنظيم الفعاليات لفائدة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عملت أيضًا على صناعة المحتوى وتوزيعه في دول عربية مختلفة.

ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع عدد المستمعين للبودكاست بوتيرة سريعة، حيث نمى البودكاست عالميًا بين ٪20 و 40٪ في الست سنوات الأخيرة وفقًا للبودكاست. ويوجد حاليًا أكثر من 5 مليون مستمع في المملكة السعودية وأكثر من مليون مستمع في الإمارات العربية المتحدة، يستمعون لمتوسط من 5 إلى 7 ساعات من البودكاست كل أسبوع.

يمكنكم متابعة بودكاست “أخبار التك” على أي منصة بودكاست تفضلونها لتبقوا على اطلاع دائم بأخبار التقنية في المنطقة.