لعبة Avakin Life تطلق فعالية افتراضية للاحتفال بشهر رمضان

أعلنت شركة Lockwood Publishing مطورة لعبة Avakin Life عن إطلاق فعالية للاحتفال بشهر رمضان. تتضمن الفعالية مجموعة من النشاطات والمحتوى الجديد ضمن مساحة “خيمة رمضانية” داخل اللعبة، وهي متاحة للاعبين في جميع انحاء العالم وستستمر على مدار الشهر الفضيل.

تُعد Avakin Life لعبة عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد تتمتع بأكثر من مليون مستخدم نشط يوميًا، وتتيح للمستخدمين فرصة محاكاه الحياة الواقعية وتمكنهم من تصميم شكل وأزياء شخصيتهم كما يشاؤون وامتلاك المنازل وتصميمها بالأثاث والديكور على ذوقهم الخاص. وتتضمن اللعبة عالم كبير من المساحات الاجتماعية، بحيث تتيح للاعبين الالتقاء والدردشة والتفاعل مع بعضهم البعض.

كانت اللعبة قد بدأت على منصة PlayStation Home وانتقلت إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية عام 2013، ثم قامت الشركة بتعريب اللعبة بالكامل وإطلاقها في نهاية 2020، وأنشأت صفحات عربية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سبق واحتفلت باليوم العالمي للغة العربية في فعالية خاصة داخل اللعبة.

وقامت Lockwood Publishing بإطلاق نسخة من برنامجها لصانعي المحتوى العرب كتقدير ودعم لإبداعاتهم في استخدام اللعبة لصنع المحتوى على حسب تعبيرها.

وبالحديث عن فعالية رمضان في Avakin Life فهي متاحة لجميع اللاعبين حول العالم تحت مسمى Sunset Moments أو لحظات الغروب، وستقام في مساحة اجتماعية جديدة داخل اللعبة مستوحاة من الخيم الرمضانية، حيث يمكن للاعبين قضاء الوقت والتفاعل والقيام بالعديد من الأنشطة، بالإضافة إلى تجربة الملابس التقليدية الإسلامية مثل الثوب والعباءة، والاستمتاع بالرقصات التقليدية مثل الدبكة والعرضة.

فيما يركز النشاط اليومي الرئيسي على تحضير مائدة الإفطار واستكشاف العديد من الأطباق الرمضانية من أنحاء العالم الإسلامي.

يمكن تحميل تطبيق Avakin Life مجانا من متجر تطبيقات آبل أو من متجر جوجل بلاي، أو حتى المشاركة في الفعالية من خلال الموقع الإلكتروني https://avakin.com.