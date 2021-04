سوني تخطط لجلب ألعاب بلايستيشن الشهيرة إلى الهواتف الذكية

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة سوني تسعى لتغيير توجهها خلال الفترة القادمة وجلب ألعاب بلايستيشن التي تطورها إلى الهواتف الذكية، في خطوة تهدف للتوسع أكثر في نشر ألعابها خاصة مع الإقبال الكبير على ألعاب الهواتف الذكية من المستخدمين حول العالم.

وأشار موقع Eurogamer لقيام الشركة بتعيين مدير جديد لقيادة فريق تحويل ألعاب بلايستيشن الشهيرة التي تطورها لتعمل على الهواتف الذكية.

ويضيف الموقع أن استراتيجية الشركة مع مدير تطوير ألعاب الهواتف تهدف لإنجاز المهمة في مدة تتراوح بين ثلاث لخمس سنوات.

كانت سوني تسعى لسنوات بدخول سوق ألعاب الهواتف بقوة لكن من خلالها هواتفها الخاصة ودعمها بمزايا قوية، لكنها فشلت بذلك.

لتتخذ الشركة توجهًا جديدًا هذه المرة من خلال تطوير الألعاب للهواتف الذكية بشكل عام، ونشر ألعابها لقاعدة أكبر من الجماهير.

ويُعد انتشار الألعاب بين مستخدمي الهواتف الذكية سببًا هامًا في توجه سوني، خاصة مع النجاح الساحق الذي حققته ألعاب مثل فورتنايت وببجي خلال السنوات القليلة الماضية على الهواتف الذكية بالتزامن مع نجاحها على منصات ألعاب بلايستيشن وإكس بوكس، حيث عزز تواجدها على معظم المنصات المزيد من المستخدمين للمشاركة فيها. كما أن انتشار هواتف الألعاب القوية مثل هواتف لينوفو Legion وشاومي Black Shark يسهل مهمة إطلاق ألعاب قوية عليها.

يُشار أن سوني تطور مجموعة من أشهر الألعاب بالعالم بينها Uncharted و The Last of Us و Polyphony’s Gran Turismo.

المصدر:

Eurogamer