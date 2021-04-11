تسريب بيانات 1.3 مليون مستخدم لتطبيق Clubhouse

بعد أيام من تسريب بيانات نحو 533 مليون مستخدم لفيس بوك عبر الإنترنت وتسريب بيانات نحو 500 مليون مستخدم على لينكدإن، قام قراصنة بتسريب ونشر بيانات 1.3 مليون مستخدم لتطبيق كلوب هاوس “Clubhouse” على الإنترنت.

وتشمل البيانات التي تم تسريبها أسماء المستخدمين، أسماء وتفاصيل حسابات شبكات التواصل الاجتماعي المسجلة فيها، والتفاصيل الأساسية الأخرى التي أرفقها المستخدمين عند التسجيل.

يمثل هذا التسريب ضربة كبيرة لتطبيق كلوب هاوس “Clubhouse” الذي انتشر كسرعة البرق في الشهرين الأخيرين، خاصة وأن منصات مثل تويتر سبيس وتيليجرام قامتا بإطلاق إضافات شبيهة للغرف الصوتية، كما أن فيس بوك أعلنت قبل أيام عن تطبيق غرف صوتية ومرئية تجريبي.

المصدر:

Insider