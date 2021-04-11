الحكومة الصينية تغرم علي بابا 2.8 مليار دولار بسبب الممارسات الاحتكارية

وجهت الحكومة الصينية صفعة قوية لشركة علي بابا بفرضها غرامة مالية قدرها 2.8 مليار دولار أمريكي بسبب الاحتكار، وذلك بعد تحقيقات أجرتها في الشهور الأخيرة حول ممارسات عملاق التجارة الإلكترونية وانتهت باتهامها بقتل سوق المنافسة.

وجاء تحقيق السلطات الصينية بعد اتهامات واجهتها علي بابا حول منعها للتجار لبيع منتجاتها على المواقع الأخرى والاكتفاء ببيعها حصرًا على منصتها، ما يساهم في فرض سيطرتها على السوق ومن المنافسين من اللحاق بها والحصول على المنتجات المختلفة.

وأمرت السلطات الصينية علي بابا بالتوقف عن ممارساتها الاحتكارية ودفع 4% من قيمة مبيعاتها المحلية في الربع الأخير كغرامة مالية، وتمثل هذه القيمة نحو 2.8 مليار دولار أمريكي.

يُشار أن الشهور الماضية شهدت مناوشات بين الحكومة الصينية ومؤسس الشركة جاك ما واتهم فيها الحكومة بقتل الشركات الكبرى.

المصدر:

NY Times