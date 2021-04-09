لينوفو تطلق هاتف Legion Duel 2 مع مروحتي تبريد و8 أزرار لمسية للعب

كشف شركة لينوفو اليوم عن الجيل الجديد من هواتف الألعاب الخاصة بها، Legion Phone Duel 2 ، الذي يأتي مع مزايا لتحسين تجربة اللعب مثل وجود مروحتي تبريد ومنفذي شحن USB C، وكاميرا أمامية منبثقة في منتصف الهاتف لضمان الحصول على شاشة كاملة.

يتسم تصميم Legion Phone Duel 2 بالتركيز على المنتصف، حيث تتواجد الكاميرات الخلفية في منتصف الهاتف لمساعدة اللاعبين على اللعب بأريحية وإمساك الهاتف من الجانبين، وكذلك تتوفر السماعة والميكروفون، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية التي تنبثق من المنتصف، كما يحمل 8 أزرار للمساعدة على اللعب. وتقول لينوفو أنها طورت هاتفها ليكون أشبه بيد تحكم لأجهزة الألعاب.

ويتميز هاتف لينوفو بوجود شاشة مسطحة بقياس 6.92 بوصة من نوع OLED وبدقة FHD+، تحوي مستشعر بصمة أسفلها، وتدعم هذه الشاشة معدل تحديث 144 هرتز وحساسية لمس خارقة تصل 720 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10+، وتأتي محمية بطبقة Gorilla Glass 5.

ويضيف معالج كوالكوم سنابدراجوان 888 مع خيارات متعددة لسعة التخزين والذاكرة؛ حيث يأتي بخيارات 12 جيجابايت، 16 جيجابايت، و18 جيجابايت من رام LPDDR5. وخيار الحصول على سعة تخزين بين 256 جيجابايت و512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحمل Legion Phone Duel 2 معه بطارية 5,500 ملي أمبير/ ساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، ويدعم تقنية PD.

كما يوفر كاميرا مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة واسعة 16 ميجابكسل. وتدعم هذه الكاميرات التسجيل بدقة 8K والتقريب حتى 10 مرات رقميًا، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بآلية منبثقة من منتصف الهاتف وبدقة 44 ميجابكسل.

مزايا أخرى مع هاتف لينوفو Legion Phone Duel 2:

دعم الجيل الخامس 5G.

شريحتي اتصال

تقنية التعرف على الوجه.

دعم تقنية GPS مزدوج.

بلوتوث 5.2.

دعم تقنية WiFi 6.

دعم تقنية الاتصال القريب NFC.

سماعات ستيريو.

4 ميكروفونات.

نظام تبريد ومروحتين.

نظام اهتزاز.

إضاءة RGB.

كاميرا سيلفي تساعد في البث المباشر.

منفذي USB C.

سيتوفر Legion Duel 2 بسعر 800 يورو لنسخة 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت سعة تخزين، و1,000 يورو لنسخة 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت سعة تخزين، و1,100 يورو لنسخة 18 جيجابايت رام و512 جيجابايت سعة تخزين – أو ما يعادل هذه الأرقام بالأسعار المحلية لكل بلد.