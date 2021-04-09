شركة HMD تعلن عن 6 هواتف ضمن العلامة التجارية نوكيا

أعلنت شركة HMD المصنعة لهواتف نوكيا عن إطلاق 6 هواتف جديد من الفئة المتوسطة مع ميزات مختلفة وشاشات كبيرة، بجانب دعمها لتقنية الجيل الخامس، وتشمل الهواتف X10 و X20 و G10 و G20 و C10 و C20.

نوكيا X10 و X20

أضافت HDM شاشة LCD بقياس 6.67 بوصة وبدقة FHD لهذه السلسلة، ووفرت معهما دعم تقنية الجيل الخامس بفضل معالجات كوالكوم.

يقدم الهاتفان معالج كوالكوم Snapdragon 480 5G بتقنية 8 نانومتر، ويحمل X20 خيارين من الرام هما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وكلاهما مع سعة تخزين 128 جيجابايت. فيما يحمل X10 رام 6 جيجابايت مع سعة تخزين 128 جيجابايت أو 64 جيجابايت، وخيار ثالث يشمل سعة تخزين 128 جيجابايت مع رام 4 جيجابايت.

ويحمل X20 كاميرا بالتعاون مع زايس مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وواسعة 5 ميجابكسل، وماكرو 2 ميجابكسل، وعدسة تصوير عميق 2 ميجابكسل، ويضم على الجهة المقابلة كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. فيما يحمل X10 كاميرا مشابهة لكن مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل فقط، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يحمل الهاتفان منفذ USB-C ومنفذ سماعة 3.5مم، ويدعمان تقنية NFC، واستقبال الراديو، وتقنية بلوتوث 5.0، وتقنية WiFi 5.

يصاحب الهاتفان بطارية 4,470 ملي أمبير/ ساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع 18 واط، وسيحمل X20 فقط شاحن داخل الصندوق.

ستدعم نوكيا هواتفها بنظام تشغيل أندرويد 11 مع توفير دعم لمدة 3 سنوات، وسيوفر كلاهما مستشعر بصمة على الجانب.

سيتوفر X20 في مايو بسعر 350 يورو، فيما سيتوفر X10 في شهر يونيو بسعر 310 يورو.

هاتفا G10 و G20

يتميز الهاتفان بشاشة LCD بقياس 6.5 بوصة بدقة 720 بكسل، كما يدعمان بطارية 5,050 ملي أمبير، بالإضافة لشحن 10 واط.

ويحوي G20 معالج MediaTek Helio G35 مع ذاكرة رام 4 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت أو 1280 جيجابايت، ويضيف كاميرا رباعية مع عدسة رئيسية 48 ميجابكسل، وواسعة 5 ميجابكسل، ماكرو 2 ميجابكسل، وتصوير عميق 2 ميجابكسل، بجانب كاميرا سيلفي 8 ميجابكسل.

فيما يحوي G10 معالج Helio G25 مع ذاكرة رام 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت وسعة تخزين 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت ويضيف كاميرا ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، و2 ميجابكسل ماكرو، و2 ميجابكسل للتصوير العميق، ويضم على الجهة المعاكسة كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يعمل الهاتفان مع أندرويد 11، وتعد الشركة بتحديث النظام لمدة عامين مع ارسال تحديثات أمنية على مدار 3 سنوات.

سيأتي هاتف G10 بسعر 140 يورو، فيما سيأتي G20 بسعر 160 يورو.

نوكيا C10 و C20

يوفر كلا الهاتفين شاشة LCD بقياس 6.52 بوصة بدقة 720 بكسل، وسيكون هاتف C10 محميًا بطبقة زجاج باندا “Panda Glass”.

يعمل هاتف C20 مع معالج Unisoc SC9863a وذاكرة رام تبدأ من 1 جيجابايت، بجانب سعة تخزين 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت، فيما يعمل هاتف C10 مع معالج Unisoc SC7331e وبنفس المواصفات الأخرى.

يضيف الهاتفان بطارية 3,000 ملي أمبير/ ساعة، ويدعمان الشحن السريع بقوة 5 واط، كما يدعمان الجيل الرابع، ومنفذ سماعة تقليدي.

يتميز الهاتفان بوجود كاميرا بعدسة وحيدة في الخلف بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية على الجهة المعاكسة بدقة 5 ميجابكسل كذلك.

سيتوفر C10 في شهر يونيو القادم بسعر 75 يورو تقريبًا، فيما سيتوفر C20 بسعر 90 يورو خلال هذا الشهر.

يُشار أن C10 و C20 سيعملان بنظام تشغيل أندرويد 11 جو، ولن يعملان بنسخة أندرويد الكاملة مثل الهواتف الأخرى.