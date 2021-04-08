فيس بوك تعلن عن تطبيق غرف الصوت والفيديو Hotline

أعلنت فيس بوك عن تطبيق غرف الصوت والفيديو الجديد، Hotline ، الذي يحاكي إلى حد ما تطبيق Clubhouse لكن بوجود الفيديو. وذلك عن طريق فريق التطبيقات التجريبية NPE الخاص بالشركة.

ويقود فريق التطوير في التطبيق إيريك هازارد، الذي أسس تطبيق tbh واستحوذت عليه فيس بوك في 2017 ثم قامت بإغلاقه بعدها بعام تقريبًا.

يتيح تطبيق Hotline للأشخاص بدء بث مباشر صوتي أو مرئي، ومن ثم يمكن للمستخدمين الدخول إلى البث على شكل متابعين أو مهتمين بطرح الأسئلة، وبعدها يتيح مدير البث لهم الحديث للإجابة على أسئلتهم. ويمكن لاحقًا تسجيل حلقات البث ونشرها مسجلة، وهي ميزة أتاحتها تيليجرام قبل أسابيع، لكن الفرق بأنه مع تطبيق فيس بوك يمكن لأصحاب البث نشر التسجيلات على منصات أخرى مثل يوتيوب وفيس بوك بعد تنزيلها، فيما تتيح تيليجرام نشرها على منصتها مباشرة.

يُشار أن التطبيق يسمح للمستخدمين بالتسجيل من خلال حساباتهم على تويتر، ومن ثم يتم ارسال رسالة لتأكيد التسجيل عبر الرسائل القصيرة.

المصدر:

TechCrunch