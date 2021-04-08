سامسونج ربما تطور كاميرات هواتفها الرائدة القادمة بالتعاون مع أوليمبوس

ذكرت تقارير مسربة اليوم، أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق كاميرات هواتفها الرائدة القادمة بالتعاون مع أوليمبوس “Olympus”، الشركة اليابانية الشهيرة المتخصصة في تطوير العدسات والبصريات والكاميرات.

وتهدف سامسونج إلى جعل جالكسي فولد 3 وجالكسي S22 أولى الهواتف التي تحمل كاميرات بالتعاون مع أوليمبوس – أي ربما نراها في النصف الثاني من هذا العام مع الهاتف القابل للطي.

وتُعد كاميرات هواتف جالكسي الرائدة من الأفضل على مستوى العالم حتى مع تطوير سامسونج للكاميرات بنفسها، لكن ربما يجلب التعاون مع الشركة اليابانية قدرات أكبر بكثير من المتوفر حاليًا، خاصة أنها أحد أعرق الشركات في تطوير الكاميرات والعدسات. وتعتبر أهم الشركات في العالم في تطوير المناظير والبيرسكوب – التي ركزت عليها سامسونج في هواتفها مؤخرًا.

كانت شركات منافسة مثل هواوي قد تعاونت مع لايكا لتطوير كاميراتها، ونوكيا مع زايس، بالإضافة إلى هاسلبلاد التي تعاونت مع موتورولا ومؤخرًا مع وان بلس على سلسلة OnePlus 9.

على كلٍ، إن صحت التقارير الأخيرة فربما نرى قدرات تصوير أكبر على هواتف سامسونج الرائدة لاسيما بالحديث عن التقريب والتقاط الصور بجودة عالية.

الجدير ذكره أن شركة أوليمبوس باعت العام الماضي قسم إنتاج كاميرات التصوير الفوتوغرافي لشركة Japan Industrial Partners، لذلك من غير المعروف فيما سيكون التعاون مع هذا القسم أم مع الشركة الأم التي مازالت تطور المنتجات المتعلقة في البصريات والعدسات المتنوعة.

المصدر:

Digital Camera World