ديل تطلق حواسيب ألعاب محمولة مع معالجات من AMD وبطاقات رسومات إنفيديا

أعلنت شركة ديل اليوم عن إطلاق حاسوب الألعاب المحمول G15 مع معالجات الجيل الجديد من AMD، الذي يأتي رفقة الحاسوب M15 R5 من العلامة التجارية Alienware المملوكة للشركة – لتكون المرة الأولى التي تجلب بها معالجات AMD للعلامة التجارية منذ 2007، حيث كانت تعتمد كليًا على معالجات إنتل منذ ذلك الوقت.

سيعمل الجهازان مع معالجات سلسلة Ryzen 5000 وسيحملان أحدث معالجات إنفيديا من سلسلة RTX 30. وسيضيف جهاز Allienware M15 R5 خيارات للشاشة تصل حتى دقة QHD مع سرعة تحديث 240 هرتز أو بدقة 1080 مع سرعة تحديث 240 هرتز، كما ستتيح ديل إمكانية تحديث ذاكرة رام الموجودة – DDR4.

على الجهة الأخرى، فإن الحاسوب المحمول G15 سيتاح مع خيارين للشاشة بسبب ميزانيته المنخفضة نوعًا ما؛ هما 120 هرتز أو 165 هرتز مع دقة HD أو 1080 بكسل فقط. وسيتوفر الجهاز مع معالجات Ryzen 5 5600H أو Ryzen 7 5800H وقرص تخزين بسعة تصل إلى 2 تيرابايت ورام 8 جيجابايت. كما سيكون هناك نسخ أخرى مع معالجات إنتل من الجيل العاشر فقط Core i5-10200H أو Core i7-10870H لكنها تحمل نفس مواصفات العتاد الداخلي.

سيتاح الحاسوب المحمول Allienware M15 R5 في 20 أبريل وبسعر يبدأ من 2,230 دولارًا أمريكيًا، فيما سيتاح G15 في 4 مايو وبسعر يبدأ من 900 دولار أمريكي.

المصدر:

PCMAG