إنتل تطلق معالجات Xeon Scalable المخصصة لمراكز البيانات

أعلنت شركة إنتل عن إطلاق الجيل الثالث من معالجات Intel Xeon Scalable والمخصصة لمراكز البيانات، وتتميز بأداء أقوى بنسبة 46% من حيث أعباء العمل الشائعة لمركز البيانات مقارنة مع الجيل السابق.

تضيف المعالجات إمكانات جديدة بينها ملحقات حماية البرمجيات Intel SGX للأمن المتكامل، وتقنيات Intel Crypto لتسريع عمليات التشفير، وIntel DL Boost لتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي. وإلى جانب مجموعة إنتل الواسعة من حلول Select Solutions وMarket Ready Solutions. وتشير إنتل إلى أن هذه الإضافات تساعد في تمكين العملاء من تسريع وتيرة النشر عبر السحابة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمشاريع، والحوسبة عالية الأداء، والشبكات، وتطبيقات الأمان والحافة الذكية.

وقال نافين شينوي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام مجموعة منصات البيانات لدى إنتل، متحدثاً عن ذلك: “يعتبر الجيل الثالث من منصّتنا Intel Xeon Scalable الحلّ الأكثر مرونة وأداءً في تاريخنا. وهو مصمّم للتعامل مع مختلف أعباء العمل من السحابة الرقمية، إلى الشبكة وصولًا إلى تقنيات الشبكات الطرفية الذكية. وتمتاز إنتل بمكانة فريدة من خلال قدراتها في مجال الهندسة والتصميم والتصنيع لتقديم مجموعة واسعة من المعالجات الذكية والحلول التي تلبي متطلبات عملائنا”.

الجيل الثالث من معالجات إنتل Intel Xeon Scalable

طورت إنتل المعالجات بالاعتماد على تقنية تقنية 10 نانومتر، ويوفر كل منها ما يصل إلى 40 نواة، تساعد في تقديم أداء أعلى بمعدل 2.65 ضعف قياسًا بنظام عمره خمس سنوات. وتدعم حتى 6 تيرابايت من ذاكرة النظام لكل منفذ، وحتى 8 قنوات من ذاكرة DDR4-3200 لكل منفذ، وما يصل إلى 64 مسار معالجة من الجيل الرابع لتقنية PCIe لكل منفذ.

تتيح المعالجات الجديدة:

تسريع مدمج لتقنيات الذكاء الاصطناعي: يتيح الذكاء الاصطناعي للعملاء استخلاص مزيد من التحليلات المعمقة القيّمة من بياناتهم. وتوظف المعالجات الجديدة الذكاء الاصطناعي في مختلف التطبيقات بداية من تقنيات الشبكات الطرفية الذكية، إلى الشبكات والسحابة الرقمية. وتحقق التحسينات الأخيرة للبرمجيات والأجهزة أداء أكثر سرعة للذكاء الاصطناعي بنسبة 74%، مقارنة بالجيل السابق، وتوفر أداء أعلى حتى 1.5 ضعفًا تغطي أكثر من 20 من أعباء الأعمال المنجزة عبر الذكاء الاصطناعي بالمقارنة مع AMD EPYC 7763، وأداء أعلى حتى 1.3 مرة تغطي أكثر من 20 من أعباء الأعمال المنجزة عبر الذكاء الاصطناعي بالمقارنة مع وحدة معالجة الرسوميات Nvidia A100.

أمان متكامل: تعمل ملحقات Intel SGX على حماية البيانات والتعليمات البرمجية الحساسة عبر توفير أصغر مساحة من النظام معرضة للهجومات المحتملة. وتتوفر هذه الحلول اليوم على معالجات Xeon Scalable ثنائية المنفذ مع جيوب يمكنها عزل ومعالجة حتى 1 تيرابايت من الرموز البرمجية والبيانات، ودعم متطلبات أعباء العمل السائدة. وتم تزويد معالجات Xeon Scalable بميزات جديدة، من بينها حلول التشفير التام للذاكرة.

تسريع مدمج لعملية التشفير: توفر حلول التسريع المدمج لعملية التشفير أداءً يغطي مجموعة واسعة من خوارزميات التشفير المهمة. وتستطيع الشركات التي تدير أعباء عمل مكثفة التشفير، مثل تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يعالجون ملايين المعاملات التي يجريها عملاؤهم بشكل يومي، الاستفادة من هذه الإمكانية لحماية بيانات العملاء دون التأثير على أوقات استجابة المستخدم أو الأداء العام للنظام.

تشير إنتل إلى أن مطوّري البرمجيات يستطيعون تحسين تطبيقاتهم بالاعتماد على برمجة متعددة البنى بواجهة برمجة التطبيقات oneAPI المفتوحة.

وتحظى معالجات Xeon Scalable بدعم أكثر من 500 حل من حلول إنتل لإنترنت الأشياء IoT Market Ready Solutions الجاهزة للنشر، وحلول Select Solutions التي تساعد في تسريع عمليات النشر للعملاء، مع تحديث ما يصل إلى 80% من حلول Intel Select Solutions بحلول نهاية العام الجاري.