مؤتمر الألعاب E3 يعود افتراضيًا هذا الصيف بعد إلغاءه العام الماضي بسبب كورونا

يعود مؤتمر مطوري الألعاب E3 للظهور هذا العام بين 12-15 يونيو القادم عبر الإنترنت، بعد إلغاء الحدث العام الماضي بسبب آثار جائحة كورونا وفقًا لما أشار له الاتحاد العالمي للبرمجيات الترفيهية “Entertainment Software Association”.

وقد وافقت الشركات المشاركة في مؤتمر هذا العام على عقد المؤتمر افتراضيًا وإتاحته للمشاهدين مجانًا؛ ومنهم مايكروسوفت، نينتندو، يوبيسوفت، كونامي، كابكوم، وغيرها.

كانت العديد من شركات واستديوهات الألعاب قد قررت إقامة فعاليات خاصة للحديث عن ابتكاراتها وتقنياتها أو حتى من خلال نشرها على مواقعها الإلكترونية، لكن على ما يبدو أن الاتحاد العالمي للبرمجيات الترفيهية “Entertainment Software Association” يرغب بإقامة حدث E3 هذا العام افتراضيًا على الأقل مع خطط لإقامته طبيعيًا العام المقبل.

المصدر:

Engadget