جوجل تستعد لإطلاق أول معالجاتها مع أجهزة بكسل هذا العام

يبدو أن جوجل ترغب بالعمل منفردة في تصميم معالجات تتناسب مع هواتفها بدلًا من الاعتماد على الشركات الأخرى، حيث يظهر أن الشركة جادة في إطلاق أول معالج لها مع هواتف بكسل المتوقع إطلاقها هذا العام – غالبًا في فترة الخريف.

ووفقًا لموقع 9to5 Google، فإن جوجل تعمل على رقاقة معالجة “Whitechapel” بحسب بعض الوثائق التي حصل عليها الموقع.

وأشار الموقع إلى أن جوجل تعمل على معالجات مع شركة سامسونج، وبالتحديد قسم سامسونج لأشباه الموصلات المطور لمعالجات إكسينوس.

تأتي هذه الخطوة لجوجل بعد سنوات من الاعتماد على معالجات كوالكوم، لتسير بذلك على خطى شركات مثل سامسونج وهواوي وآبل بتطوير معالجاتها بنفسها.

كانت التقارير الأولية حول المعالج الجديد تتحدث عن تطويره للحواسيب المحمولة من الشركة على غرار ما فعلته آبل مع أجهزة ماك.

المصدر:

9to5Google