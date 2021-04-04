تسريب بيانات نحو 533 مليون مستخدم فيس بوك عبر الإنترنت

وجد باحثون أمنيون بيانات نحو 533 مليون مستخدم على فيس بوك موجودة في قاعدة بيانات على الإنترنت ومتاحة للجميع، وذلك بعد الحصول على هذه البيانات من مخترقين في يناير الماضي.

تشمل بيانات المستخدمين؛ أرقام الهواتف، تواريخ الميلاد، عناوين البريد الإلكتروني، أماكن السكن، وغيرها من المعلومات الأساسية المتعلقة بالحسابات.

ووفقًا للباحث الأمني الذي وجد المعلومات، فقد كانت البيانات متاحة منذ يناير، وكان بعض مستخدمي تيليغرام يتداولون هذه البيانات مقابل مبالغ مالية، لكن في الوقت الحالي أصبحت قاعدة البيانات التي تحوي هذه المعلومات متاحة للجميع ودون مقابل.

يُشار أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب بيانات مستخدمي فيس بوك بهذه الشاكلة، فقد عانت الشركة كثيرًا من المشاكل الأمنية وتسريب بيانات المستخدمين على مدار سنوات طويلة.

المصدر:

Business Insider