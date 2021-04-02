آبل تضيف 30 لعبة جديدة لخدمة آركيد بينها Monument Valley و Fruit Ninja

أعلنت آبل عن إضافة 30 لعبة جديدة إلى خدمة آركيد لتكون أكبر توسعة تقوم بها منذ إطلاق الخدمة. وحملت القائمة مجموعة ألعاب مميزة؛ أبرزها Monument Valley و Fruit Ninja و NBA 2K1 Arcade Edition.

وبهذه الخطوة، فإن عدد الألعاب المتاحة على الخدمة من آبل وصلت إلى 180 لعبة مختلفة، ويُعد جزء من هذه الألعاب تم تطويرها بالتعاون مع استديوهات الألعاب لتكون متوفر على خدمة آركيد فقط مثل لعبة كرة السلة الأمريكية NBA 2K1 Arcade Edition و The Oregon Trail من Gameloft.

يُشار أن بإمكان الجمهور التمتع بهذه الألعاب بالكامل مقابل نحو 5 دولارات شهريًا أو عند اشتراكه في خدمة التسجيل الموحد Apple One. كما أنها متاحة على جميع أجهزة آبل وأنظمة التشغيل الخاصة بها، سواء على هواتف آيفون، أجهزة آيباد، أو حتى أجهزة ماك.

أبرز الألعاب الجديدة في خدمة آبل آركيد:

NBA 2K21 Arcade Edition– أصلية Simon’s Cat: Story Time– أصلية Star Trek: Legends– أصلية The Oregon Trail– أصلية Cut the Rope Remastered– أصلية SongPop Party– أصلية Really Bad Chess Sudoku Simple Backgammon Tiny Crossword Solitaire by MobilityWare Monument Valley Mini Metro Threes! Fruit Ninja Classic Chameleon Run (Noodlecake) FANTASIAN Wonderbox: The Adventure Maker World of Demons Clap Hanz Golf Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat Timeless Classics Checkers Royale SpellTower Mahjong Titan BADLAND Blek Don’t Starve: Pocket Edition Reigns

المصدر:

Apple