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آبل تضيف 30 لعبة جديدة لخدمة آركيد بينها Monument Valley و Fruit Ninja

ضياء محمود 2 أبريل 2021
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آبل تضيف 30 لعبة جديدة لخدمة آركيد بينها Monument Valley و Fruit Ninja

أعلنت آبل عن إضافة 30 لعبة جديدة إلى خدمة آركيد لتكون أكبر توسعة تقوم بها منذ إطلاق الخدمة. وحملت القائمة مجموعة ألعاب مميزة؛ أبرزها Monument Valley و Fruit Ninja و NBA 2K1 Arcade Edition.

وبهذه الخطوة، فإن عدد الألعاب المتاحة على الخدمة من آبل وصلت إلى 180 لعبة مختلفة، ويُعد جزء من هذه الألعاب تم تطويرها بالتعاون مع استديوهات الألعاب لتكون متوفر على خدمة آركيد فقط مثل لعبة كرة السلة الأمريكية NBA 2K1 Arcade Edition و The Oregon Trail من Gameloft.

يُشار أن بإمكان الجمهور التمتع بهذه الألعاب بالكامل مقابل نحو 5 دولارات شهريًا أو عند اشتراكه في خدمة التسجيل الموحد Apple One. كما أنها متاحة على جميع أجهزة آبل وأنظمة التشغيل الخاصة بها، سواء على هواتف آيفون، أجهزة آيباد، أو حتى أجهزة ماك.

أبرز الألعاب الجديدة في خدمة آبل آركيد:

  1. NBA 2K21 Arcade Edition– أصلية
  2. Simon’s Cat: Story Time– أصلية
  3. Star Trek: Legends– أصلية
  4. The Oregon Trail– أصلية
  5. Cut the Rope Remastered– أصلية
  6. SongPop Party– أصلية
  7. Really Bad Chess
  8. Sudoku Simple
  9. Backgammon
  10. Tiny Crossword
  11. Solitaire by MobilityWare
  12. Monument Valley
  13. Mini Metro
  14. Threes!
  15. Fruit Ninja Classic
  16. Chameleon Run (Noodlecake)
  17. FANTASIAN
  18. Wonderbox: The Adventure Maker
  19. World of Demons
  20. Clap Hanz Golf
  21. Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat
  22. Timeless Classics
  23. Checkers Royale
  24. SpellTower
  25. Mahjong Titan
  26. BADLAND
  27. Blek
  28. Don’t Starve: Pocket Edition
  29. Reigns

المصدر:

Apple

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