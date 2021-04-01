البرازيل توافق على خدمة الدفع عبر تطبيق واتساب بعد حظرها العام الماضي

حصلت شركة واتساب على الموافقة الرسمية من الحكومة البرازيلية لإعادة إطلاق خدمة المدفوعات – إرسال واستقبال الأموال بين المستخدمين في البرازيل.

كانت فيس بوك قد أطلقت خدمة تحويل الأموال على واتساب في البرازيل العام الماضي بدعم من عدة مؤسسات مالية وشركات مثل ماستر كارد، لكن بمجرد إطلاقها أمرت الحكومة بحظر الخدمة بسبب عدم توافقها مع القوانين المنصوص عليها في البلد اللاتيني. لتعيد الآن الخدمة لكن مع تغيرات تتناسب مع اللوائح هناك.

وستتاح الخدمة بنظام الند للند، أي أن المستخدم يستطيع ارسال الأموال لآخر مباشرة فقط عبر بطاقات دفع فيزا أو ماستر.

ولم تعلن الأطراف عن موعد إطلاق خدمة المدفوعات رسميًا بالبرازيل لكن من المنتظر أن تبدأ قريبًا بعد الحصول على الموافقة.

وتُعد هذه الطريقة أكثر تنظيمًا في إرسال واستقبال الأموال، كما أن إمكانية مراقبة الحركات المالية أسهل كونها تتم من خلال مؤسسات مالية معتمدة متمثلة في ماستر كارد وفيزا. على الجهة الأخرى، فإن فيس بوك ستخفف حدة الانتقادات عليها مستقبلًا بسبب عدم معالجتها لأي مبالغ كون الأمر سيتم بالكامل عبر الطرف الثالث.

وتُعد البرازيل ثاني أكبر أسواق واتساب حول العالم بعد السوق الهندي وهو أحد أهم أسباب اختيارها لطرح الخدمة.

يُشار أن فيس بوك سبق وأطقت خدمة ارسال واستقبال الأموال في الهند لكن على تطبيق ماسنجر وليس عبر واتساب كالبرازيل.

المصدر:

Reuters