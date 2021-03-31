تعرف على 5 مزايا جديدة تستحق التجربة في Webex

تتمتع منصة ويبيكس “Webex” من سيسكو بتاريخ طويل في مساعدة الموظفين على الابتكار والحفاظ على إنتاجيتهم أينما كانوا. ومكّنت هذه المنصة العمل والتعليم والتواصل الاجتماعي عن بُعد منذ انتشار جائحة كوفيد-19 التي أغُلقت على إثرها المدارس وأماكن العمل في جميع أنحاء العالم، وتحولت جميع جوانب حياة الناس بسببها إلى العالم الرقمي. وتواصل Webex اليوم تطوير الأعمال ودعمها للموظفين عبر توفير المزيد من المزايا.

لعبت هذه المنصة دورًا جوهريًا في استمرارية أعمال الشركات وتطورها عبر تمكين الحكومات من الاستمرار بالقيادة عن بُعد. كما كانت أيضًا أداة أساسية في دعم أداء المهام اليومية لدى مختلف الاختصاصات، حيث سهّلت اجتماعات الأطباء مع مرضاهم بأمان وجعلت الفصول الدراسية التي يعقدها المعلمون مع طلابهم ممكنة، وغيرها العديد من الأمثلة الأخرى.

علاوةً على ذلك، تدعم منصة ويبيكس “Webex” من سيسكو أيضًا الشركات عبر تزويد موظفيها بالتجارب الرقمية الشاملة والسلسة التي توفر بيئة العمل الذكية والمطلوبة لتلبية احتياجات القوى العاملة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وكونها منصة تعاون أساسية لدى العديد من الشركات في المنطقة، جلبت Webex المزايا والقدرات الجديدة لتمكين القوى العاملة التي تعمل من بيئات هجينة حول العالم. وفي ما يلي خمسة أشياء لا بد من معرفتها عن مزايا Webex الجديدة:

الترجمة المباشرة لتجربة اجتماعات أكثر شمولًا

سيتمكن المستخدمون الآن بفضل ميزة الترجمة المباشرة الجديدة من التفاعل بشكل كامل خلال الاجتماعات، والترجمة من الإنجليزية إلى أكثر من 100 لغة أخرى وتمكين الفِرق من التواصل بطريقة فعالة أكثر وتوفير فرص جديدة للشركات لبناء قوى عاملة عالمية أكثر شمولاً. وركزت منصة Webex على هذه الناحية للتخلص من حواجز اللغة وتوفير تجربة مؤتمرات أسهل عبر الإنترنت.

التسجيل السلس عبر مجموعة مختلفة من الأجهزة

يستطيع المستخدمون الآن بدء التسجيلات وإيقافها بشكل تام أو مؤقت وإعادة تشغيلها حسب الحاجة أثناء مكالماتهم، مما يمنحهم مرونة وتحكم أكبر. وعند تسجيل المكالمة، سيستمر التسجيل إن قرروا نقل المكالمة إلى جهاز آخر أو دمجها مع مكالمة نشطة أخرى أو جعلها مكالمة جماعية.

تحسين وسائط الاتصال لاستخدام Webex Calling (ICE)

باستخدام الخيار الجديد، سيتمكن المستخدمون من الاحتفاظ بالوسائط والمحتوى في المكتب وتحسين أداء المكالمات بين مستخدمي تطبيق Webex لاستخدام Webex Calling. وسيساعد ذلك الشركات على تقليل استخدام النطاق الترددي وتقليل التباطؤ وتحسين الجودة والأداء. ويدعم التطبيقان بيئة التكوين المتكاملة لتحسين أداء المكالمات تلقائيًا.

دعم الأسئلة والأجوبة لاجتماعات Webex

تساعد هذه الميزة الجديدة المستخدمين على إجراء جلسة تدريبية أو جلسة إحاطة قد يحتاجون خلالها إلى استقبال الأسئلة والأجوبة دون إغلاق نافذة الدردشة. وتتيح اجتماعات Webex الآن للمشاركين كتابة أسئلتهم في لوحة الأسئلة والأجوبة ليجيب عليها المضيف أو المضيفين المشتركين.

إدخال كود مؤلف من 9 رموز للاتصال بجهاز

في الحالات التي لا يكون فيها التقارب ممكنًا، يستطيع المستخدمون الآن الاتصال بجهاز عبر استخدام رمز مكون من 9 رموز. على سبيل المثال، إذا كانوا متصلين بشبكة ضيف، يمكنهم ببساطة الحصول على الرمز المكون من 9 أرقام من الجهاز وإدخاله في لوحة تحكم تطبيق Webex، وبمجرد الاتصال بالجهاز، سيتمكنون من استخدام الجهاز لمشاركة ملفات الصوت/الفيديو ومشاركة الشاشة لاسلكيًا والتحكم بالجهاز. وتعتمد مرونة الشركات على مدى كفاءتها وانسيابيّتها في التكيف مع الاضطرابات الجديدة عبر تقديم الخصائص والمزايا الجديدة. وتضمن منصة Webex آخذةً ذلك بعين الاعتبار، استمرارهم بتحديث مزاياهم بطريقة تُسهّل استخدام حلول التعاون للموظفين وتوفر بيئة العمل الذكية والضرورية لدى جميع الشركات اليوم.