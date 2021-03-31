السعودية تُطلق نطاق 6 جيجاهرتز كاملًا للجيل الجديد من شبكات الواي فاي

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن خططها لإتاحة 1,200 ميجاهرتز من إجمالي 6 جيجاهرتز متوفرة ضمن طيف الترددات اللاسلكية لأغراض الاستعمالات غير المرخصة. وحظي هذا القرار التاريخي بدعم كُلّ من إنتل وبرودكوم وتحالف النطاق اللاسلكي العريض.

وستعمل الهيئة على تجارب جهاز توجيه شبكات WiFI 6e على الحواسيب الشخصية، في خطوة سلطت الضوء على مُختلف السرعات الممكنة، التي قد تصل إلى عدة جيجابايت، عند استخدام القنوات السبع الإضافية العاملة بتردد 160 ميجاهرتز والمتوفرة ضمن نطاق 6 جيجاهرتز.

وتقول إنتل أن تقنية الشبكة اللاسلكية قد استخدمت على مدى 20 عامًا طيف الترددات اللاسلكية المحدود ذاته ضمن نطاقي 2.4 و5 جيجاهرتز. بينما تزايدت أعداد الأفراد والأجهزة التي تعتمد على الاتصال عبر تقنية الواي فاي في المنازل والمدارس والمكاتب والمستشفيات والمصانع والأماكن العامة خلال هذه الفترة. وأصبحت حالات الاستخدام التقليدية لتكنولوجيا الواي فاي، مثل المكالمات والاجتماعات عبر الفيديو ومشاركة وبث الوسائط عالية الدقة عبر الإنترنت والتطبيقات السحابية الفورية، أكثر حساسية من حيث زمن الاستجابة وأكثر اعتمادًا على مدى النطاق الترددي.

ورغم التحسينات التي طالتها عبر مختلف أجيالها والاعتماد على القنوات الأكبر ضمن نطاق 5 جيجاهرتز، يتوجب على تقنية WiFi 6 وغيرها من الحلول الحديثة أن تتشارك الطيف الترددي المزدحم ذاته مع غيرها من الأجهزة الأقدم، ما يؤثر على الأداء والموثوقية بشكل كبير.

وبفضل قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإطلاق نطاق 6 جيجاهرتز كاملًا أمام الاستعمالات غير المرخصة، سيتسنى لتقنية WiFi 6E وتقنية WiFi 7 المستقبلية أن تُحدث قفزةً نوعيةً من حيث الأداء.

وتنضم المملكة العربية السعودية اليوم إلى الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية، والبرازيل وغيرها من الدول في تسريع جهود تطوير شبكات واي فاي في مختلف أنحاء العالم.

وتعقيبًا على ذلك، قال السيد إريك ماكلولين، نائب الرئيس لدى مجموعة إنتل لحوسبة العملاء والمدير العام لمجموعة الحلول اللاسلكية: “تهنئ إنتل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية على قرارها التاريخي لإطلاق نطاق 6 جيجاهرتز كاملًا للاستعمالات غير المرخصة ضمن شبكات واي فاي. نفخر في إنتل بالدور الذي لعبناه خلال تجارب تقنية WiFi 6e إلى جانب شركائنا في القطاع في برودكوم وتحالف النطاق العريض اللاسلكي، والذي ساعد الهيئة على اتخاذ هذا القرار. وبفضل تخصيص هذا الطيف الترددي الجديد، ستكون المملكة جاهزة لريادة الجهود الإقليمية للانتقال نحو WiFi 6e والأجيال المستقبلية من WiFi 7، الكفيلة بالحد من زمن الاستجابة بمستويات فائقة، فضلًا عن توفير سرعات واي فاي تفوق الجيجابايت الواحد لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات في جميع أنحاء العالم”.

يُشار أنه وبعد إصدار توقّعات الطيف التردّدي في المملكة العربية السعودية للاستخدام التجاري والمبتكر بين عامي 2021-2023، تعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحويل المملكة إلى مجتمع رقمي عبر ضمان وصول جميع المستخدمين إلى الطيف التردّدي الذي يحتاجونه لتحقيق الابتكار والنموّ اعتمادًا على التقنيات اللاسلكية. وسيتم ذلك عبر توفير أكثر من 23 جيجاهرتز من الطيف التردّدي للاستخدامات التجارية والمبتكرة.