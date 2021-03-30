مؤتمر آبل للمطورين WWDC21 يقام بين 7-11 يونيو عبر الإنترنت

حددت آبل الفترة ما بين 7-11 يونيو المقبل لعقد موعد مؤتمر المطورين لعام 2021 “WWDC21” بنسخة افتراضية عبر الإنترنت فقط على غرار العام الماضي، بسبب الوضع الصحي العالمي.

وجاء في إعلان آبل صورة لأحد حواسيبها المحمولة مع فتاة تلبس نظارة تظهر انعكاسًا، لكن في نفس الوقت من الممكن أن تحمل دلالات حول قدوم نظارة الواقع المنتظرة من آبل التي كثر الحديث عنها خلال الشهور الماضية.

تقوم الشركة بالعادة بالإعلان عن تحديثات أنظمة تشغيلها المختلفة في مؤتمر المطورين من كل عام، لكنها تصاحبه أحيانًا بالحديث عن بعض الأجهزة مثلما فعلت العام الماضي مع تسليط الضوء على أجهزة ماك مع المعالجات الجديدة التي طورتها بالاعتماد على معمارية ARM.

المصدر:

Apple