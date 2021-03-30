شاومي تكشف عن أول هواتفها القابلة للطي Mi Mix Fold

بعد الإعلان عن 4 هواتف جديدة ضمن سلسلة Mi 11 يوم الأمس، أعلنت شركة شاومي اليوم عن أول هواتفها القابلة للطي تحت اسم Mi Mix Fold لتعيد معه سلسلة Mi Mix إلى الواجهة لكن بأفضل طريقة ممكنة.

يتميز الهاتف بتصميم مشابهة جدًا لهواتف جالكسي فولد، حيث يأتي بشاشة خارجية عادية وشاشة قابلة للطي في الداخل، لكنها تأتي كاملة بدون كاميرات بداخلها.

يوفر هاتف شاومي الجديد شاشة داخلية قابلة للطي من نوع AMOLED بقياس 8.1 بوصة بأبعاد 3:4، وستدعم الشاشة تقنية Dolby Vision HD وتقنية HDR10+، وبمعدل تحديث 60 هرتز. فيما ستوفر الشاشة الخارجية التي تأتي بقياس 6.52 بوصة من نوع AMOLED معدل تحديث 90 هرتز مع دعم تقنيتي Dolby Vision HD و HDR10+، وستكون محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass 5.

وسيضيف Mi Mix Fold معالج كوالكوم سنابدراجون 888 مع خيارين من ذاكرة رام LPDDR5 بسعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت بايت، وخيارين من مساحة التخزين من نوع UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

يقدم الهاتف نظام كاميرا ثلاثي في الخلف مع تقنية العدسات السائلة لأول مرة؛ يأتي مع كاميرا رئيسية 108 ميجابكسل بمستشعر سامسونج المعروف، وكاميرا واسعة العدسة 13 ميجابكسل، وأخرى للتقريب بدقة 8 ميجابكسل. يدعم الهاتف التصوير بدقة تصل حتى 8K وإمكانية التصوير البطيء بمعدل 1920 إطار في الثانية، كما يوفر خصائص التقريب البصري حتى 3 مرات والرقمي حتى 30 مرة.

على الجهة المقابلة، يوفر Mi Mix Fold كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل تتواجد في الجهة العلوية من الشاشة الخارجية.

يحوي الهاتف بطارية 5,020 ملي أمبير/ ساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 67 واط – يمكنه شحن البطارية خلال 37 دقيقة فقط.

ميزات أخرى في هاتف شاومي Mi Mix Fold:

دعم الجيل الخامس 5G

بصمة على الجانب

تقنية التعرف على الوجه

دعم شريحتي اتصال

دعم الأشعة تحت الحمراء IR

دعم بلوتوث 5.2

دعم تقنية الاتصال القريب NFC

دعم تقنية GPS المزدوج

سماعات ستيريو من العلامة التجارية هارمون كاردون توفر صوت ثلاثي الأبعاد

سيتوفر الهاتف تقريبًا بسعر 1,520 دولار لنسخة 12 جيجابايت رام و256 سعة تخزين، وبسعر 1,670 دولار لنسخة 12 جيجابايت رام و512 جيجابايت سعة تخزين، و1,980 دولار لنسخة 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت سعة تخزين.

المصدر:

Xiaomi