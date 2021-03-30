سوني تغلق متاجر PS3 و PS Vita و PSP الرقمية منتصف العام

نشرت شركة سوني تحديثات حول منصات ألعابها في صفحة الدعم، أشارت من خلالها إلى توقف متاجر PS3 و PS Vita و PSP الرقمية في صيف هذا العام، حيث ستقوم بإيقاف الوصول إلى متجر بلايستيشن لأجهزة PS3 و PSP في 2 يوليو المقبل، فيما ستوقف إمكانية الوصول لأجهزة PS Vita في 27 أغسطس.

تعتبر هذه الخطوة متوقعة من سوني بعد إطلاق أجهزة بلايستيشن الجيل الخامس ومضي سنوات طويلة على إطلاق أجهزة PS3 و PS Vita و PSP.

وتقول سوني أن المستخدمين سيتمكنون من إعادة تحميل الألعاب التي تم شرائها مسبقًا واللعب بطريقة عادية، لكن لن يكون بمقدورهم شراء أي ألعاب جديدة أو إضافات من المتجر بحلول الموعد المحدد.

يأتي هذا القرار على حد تعبير الشركة للتركيز بشكل أكبر على أجهزة بلايستيشن 4 وأجهزة بلايستيشن 5 الجديدة.

المصدر:

Sony