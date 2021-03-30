باي بال تتيح الدفع باستخدام بتكوين وايثيريوم ولايت كوين

عززت شركة باي بال خطواتها لدعم العملات الرقمية المشفرة اليوم، من خلال إتاحة الدفع باستخدام عملات بتكوين وايثيريوم ولايت كوين، للمستخدمين في الولايات المتحدة.

كانت الشركة قد أعلنت عن السماح للمستخدمين بتداول العملات المشفرة من خلال محفظتها الرقمية في أكتوبر الماضي من خلال إتاحة بيع وشراء هذه العملات عن طريقها. فيما ستوفر لهم مع الإضافة الجديدة سحب أي مبلغ يمتلكونه من عملات بتكوين، ايثيريوم، لايت كوين، وبتكوين كاش، بالدولار الأمريكي. كما ستتيح للمستخدمين الدفع في المتاجر التي تقبل العملات الرقمية فقط، من خلال تحويل الدولار للعملة الرقمية التي يتعامل بها المتجر.

تحدد باي بال قيمة صرف العملات الرقمية مقابل الدولار بنسبة ثابتة وفقًا لمتغيرات السوق، لكنها لا تقتص أي رسوم إضافية من المستخدمين عند عملية الدفع أو تحويل الأموال.

وبهذا، فإن أي مستخدم يمتلك محفظة باي بال الدفع في أي متجر سواء كانت يدعم العملات الرسمية أو الرقمية، كما يمكن لأي مستخدم تحويل قيمة المبالغ التي يمتلكها في العملات المشفرة إلى دولار أمريكي بكل سهولة.

يُشار أن الميزة متاحة حاليًا للمستخدمين في الولايات المتحدة، ومن غير المعلوم إذا ما كانت الشركة ستطلقها حول العالم ومتى.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إعلان شركة فيزا العالمية دعم المعاملات المالية بالعملات الرقمية، وقد سبقها في ذلك نظيرتها ماستر كارد قبل عدة أسابيع.

المصدر:

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