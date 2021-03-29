فيزا تسمح بالتعاملات المالية باستخدام العملات الرقمية المشفرة

بعد إعلان ماستر كارد في الأسابيع الماضية عن مخططها لدعم التعاملات المالية باستخدام العملات الرقمية المشفرة، تخطط فيزا لإتباع خطوات نظيرتها وفقًا لما أشارت له الشركة في بيان نشرته هذا اليوم.

وتشير فيزا إلى إطلاقها برنامجًا تجريبيًا لدعم العملات الرقمية المشفرة في عمليات الدفع، بالتعاون مع منصة المدفوعات والعملات المشفرة Crypto.com.

وتخطط الشركة إلى عقد شراكات مع أطراف أخرى بوقت لاحق من هذا العام لتجربة وتوسيع مخططها الجديد لدعم العملات المشفرة.

وساهم هذا الإعلان من الشركة الأمريكية إلى ارتفاع قيمة عملة بتكوين – العملة الرقمية الأشهر في العالم، إلى 58,300 دولار أمريكي وهو أعلى سعر تصل إليه منذ الرقم التاريخي الذي حققته بداية الشهر الحالي بوصولها إلى حاجز 61 ألف دولار أمريكي.

تنضم فيزا لعدد من المؤسسات المالية العالمية بهذا الاتجاه، لاسيما ماستر كارد التي أعلنت خطتها لدعم العملات المشفرة نهاية العام.

المصدر:

Visa