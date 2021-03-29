شاومي تضيف 4 هواتف أخرى لسلسلة Mi 11 وتوفر كاميرا مذهلة وشاشة خلفية لنسخة ألترا

أعلنت شركة شاومي قبل قليل، عن إضافة 4 هواتف جديدة إلى سلسلة Mi 11، تشمل نسخة Mi 11 Ultra و Pro و Lite بنسختيه العادية والجيل الخامس. لتوفر بذلك خيارات متنوعة للمستخدمين مع عديد الميزات، لا سيما مع نسخة ألترا التي لفتت الأنظار وتحمل كاميرا مذهلة وشاشة صغيرة بالخلف.

وقد أضافت شركة شاومي لأول مرة في التاريخ معيار مقاومة الماء IP68 في هواتفها، من خلال نسختي ألترا وبرو.

مي 11 ألترا – Mi 11 Ultra

يأتي هذا الهاتف مع شاشة بقياس 6.8 بوصة من نوع E4 AMOLED بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، وتدعم تقنية Dolby Vision، كما تتميز بحمايتها بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus.

أكثر ما مميز هاتف Mi 11 Ultra وجود كاميرا ثلاثية قوية جدًا وهو أول هاتف يدعم مستشعر سامسونج GN2 الذي يأتي مع العدسة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بجانب عدسة واسعة جدًا بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر IMX586 من سوني، وعدسة تقريب 120 بنفس المستشعر. وبجانب الكاميرات الثلاثة تتواجد شاشة صغيرة للإشعارات تقول شاومي أن الهدف الأكبر منها مساعدة المستخدمين على التقاط صور سيلفي بالكاميرا الخلفية.

فيما تتواجد على الجهة المعاكسة – الجهة الأمامية – كاميرا بدقة 20 ميجابكسل في الجانب العلوي من الشاشة.

يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطار بالثانية، و4K بمعدل 60 إطار في الثانية، كما يدعم ميزة HDR10+.

ويضيف الهاتف معالج سنابدراجون 888 مع رام LPDDR5 بسعة 8-12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية UFS 3.1 بسعة 256-512 جيجابايت.

يحمل الهاتف بطارية 5,000 ملي أمبير / الساعة، ويدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 67 واط وكذلك الشحن السلكي بنفس السرعة.

ويوفر الهاتف ميزات أخرى مثل بلوتوث 5.2، تقنية GPS مزدوج، منفذ سماعة 3.5مم، ومنفذ USB-C، بالإضافة لمستشعر بصمة أسفل الشاشة.

سيتوفر الهاتف بلونين فقط، هما الأبيض السيراميكي والأسود. وسيبدأ سعره من 910 دولار تقريبًا.

مي 11 برو – Mi 11 Pro

يتميز هذا الهاتف بمواصفات أشبه بالنسخة السابقة من حيث الشاشة والكاميرا الأمامية والميزات التي تحملها، حيث يحمل شاشة 6.8 بوصة من نوع E4 AMOLED بدقة QHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، وتدعم تقنية Dolby Vision، محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus.

كما يأتي Mi 11 Pro بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، لكنه يختلف تمامًا بالكاميرا الخلفية لاسيما بوجود فروقات واضحة بالدقة.

ويحمل الهاتف كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية مع مستشعر سامسونج GN2 بدقة 50 ميجابكسل، بجانب عدسة واسعة جدًا بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة تقريب بصرية حتى 5 مرات تدعم التقريب الرقمي حتى 50 مرة.

سيوفر الهاتف معالج سنابدراجون 888 مع رام LPDDR5 بسعة 8-12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية UFS 3.1 بسعة 128-256 جيجابايت.

كما سيوفر بطارية 5,000 ملي أمبير/ ساعة، تدعم الشحن السلكي واللاسلكي السريع 67 واط – يتيحان شحن البطارية خلال 36 دقيقة.

سيتاح الهاتف بسعر يبدأ من 760 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت سعة تخزين، وسيتوفر مع وبدون شاحن.

هاتف شاومي مي 11 لايت – Mi 11 Lite

بجانب الإعلان عن الهاتفين السابقين، فإن شاومي وفرت هاتف أقل من حيث الإمكانيات والعتاد الداخلي يتناسب مع الفئة بين المتوسطة والراقية، حيث يأتي مع معالج سنابدراجون 780 5G بتقنية 5 نانومتر.

ويُعد أول هاتف يحمل هذا المعالج من كوالكوم. ويتوفر هذا الهاتف بنسختين هما الجيل الرابع، ونسخة خاصة تدعم الجيل الخامس.

يدعم الهاتف شاشة AMOLED بقياس 6.55 بوصة وتدعم سرعة تحديث 90 هرتز، وتدعم نطاق الألوان العريض DCI-P3 وتقنية Dolby Vision.

يضيف الهاتف كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية 64 ميجابكسل، وأخرى واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وثالثة للتصوير العميق بدقة 5 ميجابكسل. فيما يتواجد على الجهة الأخرى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحوي الهاتف بطارية 4,250 ملي أمبير/ ساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع 33 واط، لكن بدون دعم الشحن اللاسلكي.

ستأتي نسخة الجيل الخامس من Mi 11 Lite مع تقنية NFC، فيما ستعزف الشركة عن وجودها بالنسخة العادية – الجيل الرابع.

سيتوفر Mi 11 Lite بالألوان؛ الوردي، الأزرق السماوي، الأخضر الفاتح، الرمادي، والأصفر، فضلًا عن الأسود.

وسيتاح ينسخة الجيل الرابع بسعر يبدأ من نحو 300 دولار لنسخة 6 جيجابايت رام و64 جيجابايت سعة تخزين، فيما سيبدأ سعر هاتف الجيل الخامس من حوالي 370 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت رام و128 سعة تخزين.