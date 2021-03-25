الأخبار
أبرز عروض وتخفيضات أمازون السعودية لهذا الأسبوع
نعود إليكم من جديد مع مجموعة من عروض أمازون السعودية مع حملة جديدة، ونسعى أن ننتقي بعض المنتجات المميزة التي يمكن الحصول عليها بأسعار أقل من المعتاد.
مجموعة منتجات أمازون السعودية
هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس الجيل الخامس
يتميز الهاتف بوجود شريحتي اتصال وذاكرة رام 12 جيجابايت مع سعة تخزين 256 جيجابايت، وكغيره من هواتف سامسونج الرائدة يحوي العديد من التقنيات الرائدة لاسيما على مستوى الشاشة والكاميرا.
- يتوفر الهاتف بسعر 2,299 ريالًا سعوديًا فقط
- متاح لأعضاء أمازون برايم
- يمكن الحصول عليه من هنا: https://amzn.to/3rljik2
هاتف سامسونج جالكسي M51
أحد أبرز هواتف الفئة المتوسطة في العالم، وقد لاقى مديح كبير لما يقدمه من ميزات عالية بأسعار مناسبة، لاسيما بجودة الشاشة وحجم البطارية والشاشة وغيرها. يأتي الهاتف مع ذاكرة 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.
- يتوفر بعر 1,225 ريالًا فقط
- توفير 200 ريال.
- يمكن الحصول عليه عبر أمازون السعودية من هنا: https://amzn.to/3rliJGW
سماعات ترو انجين – True Engine اللاسلكية
أحد العلامات التجارية الرائدة في ملحقات الأجهزة الإلكترونية، توفر هذه السماعة 30 ساعة تشغيل على شحنة واحدة وتدعم الشحن السريع بفضل منفذ USB C. كما تدعم خاصية إلغاء الضوضاء وتقنية بلوتوث 5.
- تتوفر بسعر 167 ريالات فقط
- خصم 101 ريال.
- يمكن الحصول عليها من هنا: https://amzn.to/2NKT38U
لابتوب HP 15-dw2083ne
لابتوب مميز من اتش بي بقياس 15 بوصة مع معالج الجيل العاشر Core i5. يوفر الجهاز رام 8 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت HHD وذاكرة SSD سعة 256 جيجابايت. كما يدعم معالج رسومات إنفيديا GeForce MX130.
- يتوفر بسعر 2,723 ريال
- توفير 269 ريال
- يمكن الحصول عليه من هنا: https://amzn.to/31ih5v6
جهاز هواوي اللوحي MediaPad T3
يتسم جهاز هواوي اللوحي بشاشة 10 بوصات مع ذاكرة رام 2 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 16 جيجابايت، ويأتي باللون الرمادي الفضائي.
- متاح بسعر 551 ريالًا
- خصم بقيمة 137 ريالًا
- يمكن الحصول عليه عبر الرابط: https://amzn.to/3d7acm0
حزمة إضاءة YONGNUO Professional YN14EX II
حزمة متكاملة للإضافة للتصوير وهواة التقاط الصور والفيديو، تحوي حلقات إضاءة مختلفة. توفر هذه الحزمة خيارات تركيب على الكاميرات أو الاستخدامات الأخرى.
- تتوفر بسعر 456 ريال
- يمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3rl943c
محول مع جهاز استقبال بلوتوث
يأتي هذا الجهاز من تاوترونكس، وهو محول لاسلكي 2 في 1 يدعم تقنية بلوتوث 5.0 ويمكن استخدامه على جهازان في وقت واحد مثل نظام الصوت المنزلي أو السيارة أو جهاز نينتندو سويتش.
- متاح بسعر 76 ريالًا
- توفير 21 ريالًا
- يمكن الحصول عليه من هنا عبر أمازون السعودية: https://amzn.to/3cgHK1H
سماعة JBL 500BT اللاسلكية
سماعة لاسلكية مميزة من العلامة التجارية المعروفة JBL، تأتي باللون الأبيض وتدعم عدة تقنيات مثل الصوت المحيطي ودعم المساعد الصوتي وغيرها.
- تتوفر بسعر 355 ريال
- خصم 30 ريال + خصم 10% إضافي مع مشتركي برايم
- يمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3tNcnBG
سماعة هايبرد من تاوترونكس
منتج جديد من تاونرونكس عبارة عن سماعة هجينة بخاصية إلغاء الضوضاء، تدعم هذه السماعة التشغيل حتى 3 ساعة وتحوي ميكروفون مدمج.
- متاحة بسعر 158 ريال
- خصم 41 ريال
- متوفرة عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3lNU0df