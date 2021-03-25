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أبرز عروض وتخفيضات أمازون السعودية لهذا الأسبوع

ضياء محمود 25 مارس 2021
دقيقة واحدة

أبرز عروض وتخفيضات أمازون السعودية لهذا الأسبوع

نعود إليكم من جديد مع مجموعة من عروض أمازون السعودية مع حملة جديدة، ونسعى أن ننتقي بعض المنتجات المميزة التي يمكن الحصول عليها بأسعار أقل من المعتاد.

مجموعة منتجات أمازون السعودية

هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس الجيل الخامس

هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس الجيل الخامس

يتميز الهاتف بوجود شريحتي اتصال وذاكرة رام 12 جيجابايت مع سعة تخزين 256 جيجابايت، وكغيره من هواتف سامسونج الرائدة يحوي العديد من التقنيات الرائدة لاسيما على مستوى الشاشة والكاميرا.

  • يتوفر الهاتف بسعر 2,299 ريالًا سعوديًا فقط
  • متاح لأعضاء أمازون برايم
  • يمكن الحصول عليه من هنا: https://amzn.to/3rljik2

 

هاتف سامسونج جالكسي M51

هاتف سامسونج جالكسي M51 - أمازون السعودية

أحد أبرز هواتف الفئة المتوسطة في العالم، وقد لاقى مديح كبير لما يقدمه من ميزات عالية بأسعار مناسبة، لاسيما بجودة الشاشة وحجم البطارية والشاشة وغيرها. يأتي الهاتف مع ذاكرة 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.

  • يتوفر بعر 1,225 ريالًا فقط
  • توفير 200 ريال.
  • يمكن الحصول عليه عبر أمازون السعودية من هنا: https://amzn.to/3rliJGW

 

سماعات ترو انجين – True Engine اللاسلكية

أحد العلامات التجارية الرائدة في ملحقات الأجهزة الإلكترونية، توفر هذه السماعة 30 ساعة تشغيل على شحنة واحدة وتدعم الشحن السريع بفضل منفذ USB C. كما تدعم خاصية إلغاء الضوضاء وتقنية بلوتوث 5.

  • تتوفر بسعر 167 ريالات فقط
  • خصم 101 ريال.
  • يمكن الحصول عليها من هنا: https://amzn.to/2NKT38U

 

لابتوب HP 15-dw2083ne

لابتوب HP 15-dw2083ne - أمازون السعودية

لابتوب مميز من اتش بي بقياس 15 بوصة مع معالج الجيل العاشر Core i5. يوفر الجهاز رام 8 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت HHD وذاكرة SSD سعة 256 جيجابايت. كما يدعم معالج رسومات إنفيديا GeForce MX130.

  • يتوفر بسعر 2,723 ريال
  • توفير 269 ريال
  • يمكن الحصول عليه من هنا: https://amzn.to/31ih5v6

 

جهاز هواوي اللوحي MediaPad T3

جهاز هواوي اللوحي MediaPad T3 - أمازون السعودية

يتسم جهاز هواوي اللوحي بشاشة 10 بوصات مع ذاكرة رام 2 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 16 جيجابايت، ويأتي باللون الرمادي الفضائي.

  • متاح بسعر 551 ريالًا
  • خصم بقيمة 137 ريالًا
  • يمكن الحصول عليه عبر الرابط: https://amzn.to/3d7acm0

 

حزمة إضاءة YONGNUO Professional YN14EX II

حزمة متكاملة للإضافة للتصوير وهواة التقاط الصور والفيديو، تحوي حلقات إضاءة مختلفة. توفر هذه الحزمة خيارات تركيب على الكاميرات أو الاستخدامات الأخرى.

  • تتوفر بسعر 456 ريال
  • يمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3rl943c

 

محول مع جهاز استقبال بلوتوث

يأتي هذا الجهاز من تاوترونكس، وهو محول لاسلكي 2 في 1 يدعم تقنية بلوتوث 5.0 ويمكن استخدامه على جهازان في وقت واحد مثل نظام الصوت المنزلي أو السيارة أو جهاز نينتندو سويتش.

  • متاح بسعر 76 ريالًا
  • توفير 21 ريالًا
  • يمكن الحصول عليه من هنا عبر أمازون السعودية: https://amzn.to/3cgHK1H

 

سماعة JBL 500BT اللاسلكية

سماعة لاسلكية مميزة من العلامة التجارية المعروفة JBL، تأتي باللون الأبيض وتدعم عدة تقنيات مثل الصوت المحيطي ودعم المساعد الصوتي وغيرها.

  • تتوفر بسعر 355 ريال
  • خصم 30 ريال + خصم 10% إضافي مع مشتركي برايم
  • يمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3tNcnBG

 

سماعة هايبرد من تاوترونكس

منتج جديد من تاونرونكس عبارة عن سماعة هجينة بخاصية إلغاء الضوضاء، تدعم هذه السماعة التشغيل حتى 3 ساعة وتحوي ميكروفون مدمج.

 

 

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