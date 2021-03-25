أبرز عروض وتخفيضات أمازون السعودية لهذا الأسبوع

نعود إليكم من جديد مع مجموعة من عروض أمازون السعودية مع حملة جديدة، ونسعى أن ننتقي بعض المنتجات المميزة التي يمكن الحصول عليها بأسعار أقل من المعتاد.

مجموعة منتجات أمازون السعودية

هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس الجيل الخامس

يتميز الهاتف بوجود شريحتي اتصال وذاكرة رام 12 جيجابايت مع سعة تخزين 256 جيجابايت، وكغيره من هواتف سامسونج الرائدة يحوي العديد من التقنيات الرائدة لاسيما على مستوى الشاشة والكاميرا.

يتوفر الهاتف بسعر 2,299 ريالًا سعوديًا فقط

متاح لأعضاء أمازون برايم

يمكن الحصول عليه من هنا: https://amzn.to/3rljik2

هاتف سامسونج جالكسي M51

أحد أبرز هواتف الفئة المتوسطة في العالم، وقد لاقى مديح كبير لما يقدمه من ميزات عالية بأسعار مناسبة، لاسيما بجودة الشاشة وحجم البطارية والشاشة وغيرها. يأتي الهاتف مع ذاكرة 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.

يتوفر بعر 1,225 ريالًا فقط

توفير 200 ريال.

يمكن الحصول عليه عبر أمازون السعودية من هنا: https://amzn.to/3rliJGW

سماعات ترو انجين – True Engine اللاسلكية

أحد العلامات التجارية الرائدة في ملحقات الأجهزة الإلكترونية، توفر هذه السماعة 30 ساعة تشغيل على شحنة واحدة وتدعم الشحن السريع بفضل منفذ USB C. كما تدعم خاصية إلغاء الضوضاء وتقنية بلوتوث 5.

تتوفر بسعر 167 ريالات فقط

خصم 101 ريال.

يمكن الحصول عليها من هنا: https://amzn.to/2NKT38U

لابتوب HP 15-dw2083ne

لابتوب مميز من اتش بي بقياس 15 بوصة مع معالج الجيل العاشر Core i5. يوفر الجهاز رام 8 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت HHD وذاكرة SSD سعة 256 جيجابايت. كما يدعم معالج رسومات إنفيديا GeForce MX130.

يتوفر بسعر 2,723 ريال

توفير 269 ريال

يمكن الحصول عليه من هنا: https://amzn.to/31ih5v6

جهاز هواوي اللوحي MediaPad T3

يتسم جهاز هواوي اللوحي بشاشة 10 بوصات مع ذاكرة رام 2 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 16 جيجابايت، ويأتي باللون الرمادي الفضائي.

متاح بسعر 551 ريالًا

خصم بقيمة 137 ريالًا

يمكن الحصول عليه عبر الرابط: https://amzn.to/3d7acm0

حزمة إضاءة YONGNUO Professional YN14EX II

حزمة متكاملة للإضافة للتصوير وهواة التقاط الصور والفيديو، تحوي حلقات إضاءة مختلفة. توفر هذه الحزمة خيارات تركيب على الكاميرات أو الاستخدامات الأخرى.

تتوفر بسعر 456 ريال

يمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3rl943c

محول مع جهاز استقبال بلوتوث

يأتي هذا الجهاز من تاوترونكس، وهو محول لاسلكي 2 في 1 يدعم تقنية بلوتوث 5.0 ويمكن استخدامه على جهازان في وقت واحد مثل نظام الصوت المنزلي أو السيارة أو جهاز نينتندو سويتش.

متاح بسعر 76 ريالًا

توفير 21 ريالًا

يمكن الحصول عليه من هنا عبر أمازون السعودية: https://amzn.to/3cgHK1H

سماعة JBL 500BT اللاسلكية

سماعة لاسلكية مميزة من العلامة التجارية المعروفة JBL، تأتي باللون الأبيض وتدعم عدة تقنيات مثل الصوت المحيطي ودعم المساعد الصوتي وغيرها.

تتوفر بسعر 355 ريال

خصم 30 ريال + خصم 10% إضافي مع مشتركي برايم

يمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3tNcnBG

سماعة هايبرد من تاوترونكس

منتج جديد من تاونرونكس عبارة عن سماعة هجينة بخاصية إلغاء الضوضاء، تدعم هذه السماعة التشغيل حتى 3 ساعة وتحوي ميكروفون مدمج.