شركة فكستاق تحتفي بذكرى انطلاقتها السادسة

أقامت شركة “فكستاق” احتفالًا خاصًا بمناسبة مرور 6 أعوام على انطلاقتها، حضره عدد من العملاء بينهم قيادات في مجال تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية؛ يتقدمهم نائب محافظ منشآت لريادة الأعمال، عصام بن صالح الذكير.

وبدأ حفل الشركة باستعراض أبرز إنجازات عام 2021، من خلال كلمة ألقتها الرئيس التنفيذي، الأستاذة العنود القحطاني. وأشادت “القحطاني” بجهود موظفي الشركة في تعزيز مكانتها، وكسب ثقة عملائها، وتوسيع أنشطتها خلال العام الماضي؛ وتحقيق نمو ملحوظ. كما تطرقت القحطاني إلى خطط الشركة الاستراتيجية والتوسعية للعام القادم في مجالات تقنية المعلومات، وأبرز ملامح واتجاهات النمو، الرامية إلى التناغم مع رؤية التحول الوطني في المملكة.

وتُعد “فكستاق” شركة سعودية تُديرها كفاءات وطنية، وقد حازت على ثقة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وتُعَد من الشركات التي تربطها علاقات متميزة بمختلف القطاعات الحكومية في المملكة، عبر تقديم عدد من الخدمات والحلول التقنية.

وتشمل منتجات الشركة؛ الخدمات والمنتجات الإلكترونية، الحلول الاستشارية، وحلول تقنية المعلومات، وتهدف للمساهمة في بناء الخبرات السعودية وتوطين تقنية المعلومات.