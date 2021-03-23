ون بلس تكشف عن سلسلة OnePlus 9 مع كاميرات مطورة بالتعاون مع Hasselblad

كشفت شركة ون بلس رسميًا قبل قليل عن هاتفي OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro مع كاميرات بالتعاون مع هاسلبلاد (Hasselblad) وتقنيات مميزة لمنافسة الهواتف الرائدة من الشركات المنافسة، وأبرزها الشحن السريع وتقنية الجيل الخامس 5G.

هاتف OnePlus 9 Pro

صممت ون بلس هذا الهاتف ليكون المنافس الرئيس للهواتف الرائدة من الشركات المنافسة، حيث يأتي مع شاشة OLED منحنية بتقنية LPTO بسرعة 120 هرتز وتدعم تقنية HDR10+، كما تدعم وجود مستشعر البصمة في الأسفل، وتضم ثقب للكاميرا الأمامية.

يجلب الهاتف نظام كاميرا مع عدستين مطورتين بالتعاون مع هاسلبلاد؛ وتأتي العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX789 بتقنية التركيز السريع ومع فتحة غالق f/1.8، ويصاحبها عدسة عريضة جدًا بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX766 بفتحة غالق f/2.2، كما تضيف الكاميرا مستشعر للصور أحادية اللون (مونوكروم) 2 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو 8 ميجابكسل. ويدعم نظام الكاميرا في الهاتف إلتقاط صور مفعمة بالألوان، بجانب تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل 30 إطار في الثانية، أو 4K بمعدل 120 إطار في الثانية.

على الجهة الأخرى، فإن الكاميرا الأمامية لهاتف OnePlus 9 Pro تأتي بدقة 32 ميجابكسل تشيد الشركة بقدرتها لالتقاط صور واضحة.

ويحمل الهاتف الرائد من ون بلس معالج كوالكوم الأخير، سنابدراجون 888، ويضيف ذاكرة رام 12 جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت.

ويضيف الهاتف بطارية 4,500 ملي أمبير/ ساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع السلكي 65 واط، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واط.

يأتي الهاتف بثلاثة ألوان تشمل الأبيض، الأخضر، والأسود. وسيأتي بسعر 1,069 دولارًا أمريكيًا لنسخة 256 جيجابايت و969 لنسخة 128 جيجابايت.

هاتف OnePlus9

يأتي الهاتف مع شاشة مسطحة LED بتردد 120 هرتز وتدعم تقنية HDR10+، كما تدعم وجود مستشعر بصمة في أسفل الشاشة.

ومثلما الحال مع نسخة برو، فإن نسخة OnePlus 9 تحمل كاميرا بعدستين مشابهتين 48 ميجابكسل و50 ميجابكسل، وعدسة بمستشعر مونوكروم 2 ميجابكسل. كما أن هناك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

يتميز الهاتف بوجود معالج سنابدراجون 888، كما يضيف ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، وقرص تخزين بسعة 128 جيجابايت.

سيدعم الهاتف تقنية الشحن السريع 65 واط لكنه سيكتفي بدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، وسيجلب بطارية 4,500 ملي أمبير.

وسيتوفر الهاتف بسعر 729 دولارًا أمريكيًا لنسخة 128 جيجابايت و829 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت وبالألوان؛ الضبابي الشتوي، الأزرق السماوي، والأسود.