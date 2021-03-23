مدير علاقات المطورين في آبل يرحل عن منصبه بعد 20 سنة مع اقتراب محاكمة Epic Games

أشارت التقارير الصحفية الصادرة اليوم، أن رون أوكاموتو، نائب رئيس آبل ومدير علاقات المطورين، قرر الرحيل بعد نحو 20 عامًا قضاها في الشركة.

وتأتي هذه الخطوة من أوكاموتو قبيل المحاكمة المنتظرة بين آبل وشركة Epic Games بخصوص الألعاب ومشاكل حظرها من متجر التطبيقات العام الماضي.

كان ستيف جوبز، الرئيس السابق لشركة آبل، قد جلب رون أوكاموتو من أدوبي ومنحه منصب نائب الرئيس لعلاقات المطورين وقتها.

وبينما لم تعلن آبل ولا أوكاموتو عن قرار الرحيل، وجد مراسل موقع Bloomberg اسم المدير السابق مصنفًا على أنه نائب رئيس سابق لعلاقات المطورين بآبل في أوراق وملفات المحكمة التي ستفصل في قضية الشركة مع Epic.

وبعد اكتشاف رحيل أوكاموتو والتدقيق في المعلومات، أشار Bloomberg إلى أن سوزان بريسكوت التي شغلت منصب إداري للتسويق في الفترة الماضية، ستخلفه في مهامه.

المصدر:

Bloomberg