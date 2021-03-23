مايكروسوفت تسعى للاستحواذ على ديسكورد بأكثر من 10 مليارات دولار

يبدو أن شركة مايكروسوفت تسعى لتعزيز تواجدها في قطاع الألعاب وإدارة المهام مرة أخرى من خلال الاستحواذ على منصة ديسكورد (Discord) المتخصصة في المحادثات ومشاركة الوسائط المتعددة وتتوهج شعبيتها بين اللاعبين.

وكانت ديسكورد تبحث عن مشتر بمبلغ يفوز 10 مليارات دولار أمريكي، لتوضح التقارير لاحقًا أن مايكروسوفت تسعى للفوز بهذه الصفقة.

وأشار موقع Bloomberg الموثوق، أن مصادره أشارت لعمل مايكروسوفت على الصفقة، دون أي معلومات حول قرب إغلاقها من عدمه.

ومن المرجح أن الشركة ترغب في هذا الاستحواذ لتوفير طرق مراسلة ومشاركة محتوى جديدة للاعبين على منصات إكس بوكس وخدمة إكس كلاود، لكن بنفس الوقت لا يمكننا استثناء إمكانية ضم جزء منها إلى الخدمة السحابية التعاونية Teams لما تمتلكه من أدوات ومجتمع كبير للتعاون.

المصدر:

Bloomberg