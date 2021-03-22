تغريم آبل أكثر من 300 مليون دولار بسب انتهاك 7 براءات اختراع

أمرت محكمة تكساس شركة آبل بدفع مبلغ 308.5 مليون دولار أمريكي لصالح شركة Personalized Media Communications بسبب انتهاك براءات اختراع متعلقة بتنظيم وإدارة حقوق المحتوى على متجر التطبيقات، آيتونز، وخدمة الموسيقى الخاصة بآبل.

كانت Personalized Media Communications قد رفعت قضية على آبل في 2015 تتهمها بانتهاك 7 براءات اختراع متعلقة بإدارة الحقوق الرقمية تم استخدامها في تقنية FairPlay المستخدمة على متاجر آبل، لكن الأخيرة تمكنت وقتها من ابطال الدعوى القضائية، حتى الأشهر الأخيرة عندما استطاعت Personalized Media Communications إثبات امتلاكها براءات الاختراع.

وتعتبر آبل إحدى الشركات الكبرى التي واجهتها Personalized Media Communications في المحاكم، حيث سبق أن رفعت قضايا مشابهة على جوجل ونتفليكس بحجة انتهاك براءات اختراع شبيهة.

على الجهة الأخرى، أمرت ولاية ساو باولو البرازيلية شركة آبل بدفع غرامة تصل لنحو مليوني دولار أمريكي (10.5 مليون ريال برازيلي) بسبب بيع هواتف آيفون 12 بدون شاحن في البلاد، وهو الأمر الذي يُعد انتهاكًا لقانون حماية المستخدم في البرازيل.

كانت ولاية ساو باولو قد وجهت اتهامات لآبل في ديسمبر الماضي لانتهاك قوانين حماية المستخدم في البرازيل عندما بدأت بطرح هواتف آيفون 12 بدون شاحن في الصندوق، لتأتي الآن وتغرم الشركة الأمريكية نحو مليوني دولار.

يُشار أن فرنسا سبق وأجبرت آبل على وضع شاحن وسماعات أذن في هواتف آيفون 12 بسبب قوانين حماية المستهلك التي سنتها.

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