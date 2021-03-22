أوبو رينو5 برو يصبح الشريك الرسمي للهواتف الذكية لموسم ألعاب ببجي موبايل 2021 بالمنطقة

أعلنت شركة أوبو عن اختيار هاتفها الجديد أوبو رينو5 برو 5 جي (Reno5 Pro 5G) كشريك رسمي لموسم ألعاب ببجي موبايل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021.

وتعد منطقة الشرق الأوسط أحد أكثر المناطق نموًا وتسارعًا في قطاع الألعاب الإلكترونية وفقًا لما أشارت له شركة أبحاث السوق العالمية YouGov، وذلك بمعدل 25%.

وتشير أوبو إلى أن اختيار هاتفها كشريك رسمي للهواتف الذكية لموسم ألعاب ببجي موبايل 2021 بالشرق الأوسط وأفريقيا، سيعزز من توفيرها تجارب رائعة للاعبين تتماشى مع خطة PUBG MOBILE لتطوير المواهب، وذلك من خلال بناء هيكل محدد للرياضات الإلكترونية، وصياغة مسار واضح لبناء قاعدة قوية من هواة الألعاب. وتقول الشركة أنه بناءً على فهمها للسوق، قامت بتطوير سلسلة رينو5 لتشمل ميزات مثل: وضعية اختصار الألعاب، ووضعية اللاعب، ورسائل الشاشة النقطية، ولمسة الألعاب القابلة للتعديل، وغيرها.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لأوبو بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إيثان تشيوي، بقوله: “تركز إستراتيجية أوبو على التفاعل مع المستخدمين، حيث يتماشى ذلك مع الشعبية الهائلة لألعاب الهواتف الذكية في المنطقة، وقد استثمرنا ذلك في تقديم منصة الألعاب المثالية لعملائنا، من خلال اطلاق أحدث سلسلة الهواتف الذكية رينو 5، ويأتي اختيار هذه الأجهزة شريكاً رسمياً لبطولة PUBG MOBILE بمثابة شهادة تبرهن على تجربة الألعاب الجديدة والرائعة للهواتف Reno5 Pro 5G”.

ومن جانبه، علق جون لاسي، رئيس تنسنت جيمز – المطورة للعبة ببجي – في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلًا: “يشهد مجال الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا انتشارًا سريعًا، ويسعدنا في ببجي موبايل أن نتعاون مع أوبو في موسم مباريات وألعاب ببجي موبايل الإلكترونية الرسمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021.

وسبق أن تعاونت أوبو مع ألعاب ببجي موبايل الإلكترونية في عام 2019 في كأس تحدي ببجي موبايل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر اختيار سلسلة هواتف Reno الذكية في تلك المنافسات.

كانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إطلاق سلسلة أجهزة رينو 5، التي تضم Reno5 Pro 5G، و Reno5 Z 5G.