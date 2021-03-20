35 أداة لمساعدتك في إعداد خطة تسويق المحتوى

هل تبحث عن أدوات تسويق المحتوى التي تحفز خططك التسويقية؟

أحد أسئلة تسويق المحتوى التي أطرحها في أغلب الأحيان هو كيف يمكن للأعمال الصغيرة أن تبدأ بتسويق المحتوى بميزانية محدودة.

على الرغم من وجود العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها مناقشة كيفية تحقيق النجاح في تسويق المحتوى، إلا أنه يتعين عليك في مرحلة ما الوصول إلى المهمة الصعبة لإنتاج المحتوى.

لحسن الحظ هناك الكثير من أدوات تسويق المحتوى بأسعار معقولة للمساعدة على تحفيز خطط تسويق محتواك، بغض النظر عن حجم عملك ومهما كان حجم ميزانيتك.

لقد قمت هنا بسرد بعض أدوات تسويق المحتوى المفضلة لدي لمساعدتك على تقييم أولوياتك الحالية على الكلمات الرئيسية المهمة التي يستخدمها المشترون المحتملون، أي الكلمات الرئيسية التي يجب أن تستخدمها، وأي المواضيع تتردد على جمهورك حول تلك الكلمات الرئيسية.

هذه هي الأدوات التي نستخدمها لمساعدة عملائنا على تطوير استراتيجية فعالة لتسويق المحتوى والتي تحقق نمو حقيقي للأعمال التجارية.

وقد أدرجت أيضًا الموارد المصورة المفضلة لدي للتأكد من أن محتواكم المكتوب مكتمل بالتغذية البصرية الصحيحة التي يبحث عنها جمهور اليوم.

وأخيرًا، لقد سردت أدوات تسويق المحتوى التي أستخدمها لتبادل المحتوى.

وبدون المزيد من المقدمات، هذه 22 أداة تسويق محتوى مجانية من قائمتي.

22 أداة لتسويق المحتوى:

أفكار المحتوى:

1-BuzzSumo: أداة عظيمة، إن لم تكن الأعظم لمسوقي المحتوى للتعرف على المحتوى والكلمات الرئيسية التي تعمل بشكل جيد، أي المنصات والقنوات التي تشجع على المشاركة الاجتماعية، ومن هم المنافسين الرئيسيين والمؤثرين في مساحتك، والنتائج التي تحصل عليها تعتبر أيضا مصدر كبير للإلهام لأفكار المحتوى.

2-Feedly: يمكنك العثور وقراءة المحتوى في وقت أقل من خلال تنظيمه في مجموعات تظهر في ملاحظاتك، أنها أداة رائعة لتبقى على إطلاع على آخر الأخبار في القطاع الذي تعمل فيه ولمعرفة مدى المشاركة الاجتماعية لكل جزء من المحتوى مع حساب برو، ويمكنك بسهولة جدولة ومشاركة الوظائف مع Hootsuite أو Buffer.

3-Quora:هو مجتمع رائع على الإنترنت لمسوقي المحتوى لاستخدامه لمعرفة أنواع الأسئلة التي يطلبها المستهلكون المستهدفون لإلهام المدونات.

4-Twitter:هو أداة عظيمة أخرى لمعرفة المواضيع الأكثر تداولًا الوسوم المرتبطة بصناعتك والجمهور المستهدف.

5-DrumUp: هو أداة تسويق المحتوى التي تجذب المحتوى الموصى به بناء على مجموعة الكلمات الرئيسية التي وضعتها على المنصة، ويمكنك أيضا إضافة تغذية خلاصات الأخبار RSS للحصول على محتوى من المواقع التي تزورها بانتظام، هو أيضًا أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي التي تسمح لك بجدولة ومشاركة المحتوى عبر المنصة.

6-Flipboard: يقوم بعرض المحتوى من مختلف المصادر والمواقع الموثوقة بناءً على الموضوعات التي تهمك، كما أن لديك خيار حفظ المحتوى الذي يعجبك وتقوم الأداة بتقديمه بتنسيق مجلة على الإنترنت لتتمكن من عرضه.

إنشاء الصور والرسومات (الجرافيك):

7-StockSnap: هو واحد من أفضل الأماكن لإيجاد صور مجانية ذات جودة عالية والتي يمكنك استخدامها وتعديلها ونشرها دون إسناد حتى للأغراض التجارية، ويسمح لك الموقع أيضا بترتيب التاريخ والمشاهدات وعدد التنزيلات والمفضلات وكذلك الصور، وأكثر الصور المتداولة من بين مئات الصور الجديدة التي تضاف كل أسبوع.

8-Pexels: هو مستودع لأكثر من 10,000 صورة مجانية جيدة يتم اختيارها يدويًا، مع ما لا يقل عن 1500 صورة جديدة تضاف كل شهر وهو أيضا مثل StockSnap جميع الصور يمكن استخدامها وتعديلها دون طلب الإذن والإسناد.

9-Unsplash: لديه أكثر من مئة مجموعة من الصور الجميلة التي تبرع بها مختلف المصورين في جميع أنحاء العالم، والتي يمكنك استخدامها دون قيود حقوق التأليف والنشر.

10-Iconmonstr: هو مستودع آخر يوجد به أكثر من 3400 أيقونة مجانية يمكنك استخدامها دون قيود حقوق التأليف والنشر.

11-Canva: يجعل التصميم الرسومي (الجرافيك) بسيط وسريع للجميع، ويمكنك استخدام البرنامج الإلكتروني ومجموعة ضخمة من النماذج والرسومات المجانية لإنشاء كُلٍّ مِنْ المدونات والرسومات الاجتماعية إلى العروض، والنشرات، والملصقات والمعلومات.

12-PicMonkey: هو أداة عظيمة لتحرير الصور على الإنترنت إذا كنت تريد عمل إجراءات التحرير الأساسي للصور كالتأثيرات الخاصة، مثل تقليص الحجم، وتعديل الألوان والفلاتر.

13-GoAnimate: يسمح لك بسهولة على إنشاء فيديوهات الرسوم المتحركة بنفسك، بدون تكلفة كبيرة التي تكون مع الوكالات الإبداعية أو إذا كنت لا تملك الموارد الداخلية لذلك فهذه المنصة الإلكترونية تسمح لك باستبعاد أو مسح الشخصيات، والخلفيات، والأساليب، والتأثيرات الصوتية، وحتى ملفات التسجيل الصوتية للذهاب جنبًا إلى جنب مع الفيديو المتحركة الذي عملت عليه.

14-Life of Pix: هو أحد مصادري المفضلة للصور المجانية عالية الدقة التي تبرعت بها وLeeroy ad agency للمجال العام دون قيود على حقوق التأليف والنشر.

15- Gratisography: هو موقع آخر مفضل لي يقدم صورًا مجانية عالية الدقة من ريان ماكغواير، يتم إضافة صور جديدة كل أسبوع. بعض الصور غريبة بعض الشيء وهو أمر جيد بالنسبة لي والصور خالية من قيود حقوق النشر.

مشاركة المحتوى والإدارة:

16-Hootsuite: ما زال اختياري الأفضل لجدولة مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركتها، حيث يمكنك إدارة جميع حساباتك في وسائل التواصل الاجتماعي، ومراقبة الوسوم ومتابعة الرد على كل شيء في مكان واحد.

17- Sprout Social: هي منصة لإدارة وسائط التواصل الاجتماعي حيث تسمح للأفراد والأعمال التجارية بإدارة المشاركة الاجتماعية وتشجيع التواصل عبر تويتر وفيسبوك ولينكدإن وإنستغرام ومثل Hootsuite، وتقدم المنصة أيضا أدوات تحليل مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدتك على قياس أدائك و إبلاغك به.

18-Spredfast: هو نظام أساسي آخر للتسويق الاجتماعي حيث يمكن جدولة المحتوى، ومشاركته، وللاستماع الاجتماعي، وتحليلاته.

19- Buffer: هي أداة جدولة لوسائل التواصل الاجتماعي تساعدك في العثور على أفضل الأوقات لمشاركة المحتوى على مدار اليوم حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من كل منشور، باستخدام الخطط المدفوعة يمكنك إضافة خلاصات RSS للعثور على المحتوى الذي تريد مشاركته ووضع علامة عليه وإضافته إلى قائمة الانتظار الخاصة بك.

20- Outbrain: هي أداة ترويج للمحتوى حيث تروج لمحتواك عبر شبكة واسعة لمساعدتك في الوصول إلى الجمهور المثالي، وتسمح لك لوحة معلومات التحليلات بتتبع الحملات وتحسينها.

التحليلات واكتشاف الكلمات الرئيسية والسيو:

21- Google Analytics: هو أحد الأدوات التي يجب أن تكون لدى مسوقين المحتوى وينبغي أن يدرج في صندوق أدواتهم، حيث يمكنك تتبع كل شيء من حركة السير على موقعك إلى ديموغرافيا الزوار لمساعدتك على تحسين صفحاتك.

22- Google Search Console: وهناك أداة ضرورية أخرى للتحقق من عدد المرات التي يظهر فيها موقعك على الإنترنت في نتائج البحث في جوجل واختبار إذا كان بوسع جوجل أن “يفهم” محتواك بنجاح، لمساعدتك على تحسين أداء البحث ومحركات البحث لموقعك.

23-MozBar: هو إضافة للمتصفح يقوم بإنشاء مقاييس فورية لتحسين محركات البحث ورؤى ثاقبة في الكلمات الرئيسية وعناصر الصفحة الأخرى استنادًا إلى مواقع الويب التي تزورها.

24-Screaming Frog SEO Spider: إذا كنت تتطلع إلى إجراء تدقيق لمحتوى موقع ويب أكبر، فيمكنك تنزيل هذا التطبيق الصغير لسطح المكتب “Spider” للروابط والصور وأكثر من ذلك من ناحية تحسين محركات البحث.

25- Google Keyword Planner: يسمح لك بالبحث عن الكلمات الرئيسية والحصول على احصائيات لكمية البحث السابقة أو توقعات السير للقوائم المحددة من الكلمات الرئيسية، إنه مصدر عظيم أن يكون لديك في صندوق أدوات تسويق المحتوى لمساعدتك على إنشاء محتوى بناءً على الكلمات الرئيسية والمصطلحات الشائعة في البحث.

26- Google Trends: أقوم بزيارة هذا الموقع كل يوم تقريبًا أنظر فقط إلى مختلف الكلمات الرئيسية الأكثر تداولا وخاصة لعملائنا، ويمكنك أيضًا إلقاء نظرة على ما هو شائع إذا كنت تريد إجراء منشور من نوع بما يسمى بـ(الحدث الحالي) بمعنى (كلمتك الرئيسية المستهدفة).

27-Keyword Tool: يمنحك أكثر من 750 اقتراح من الكلمات رئيسية الطويلة بناءً على المصطلح الذي تبحث عنه، ويمكنك أيضًا إلقاء نظرة على الأسئلة المتعلقة بالكلمات الرئيسية التي يبحث عنها المستخدمون، والتي يمكن استخدامها لموضوعات تسويق المحتوى باستخدام حساب برو ستحصل أيضًا على إحصاءات إضافية حول حجم البحث وتكلفة النقرة ومنافسة AdWords للكلمات الرئيسية التي تبحث عنها.

28- Keyhole: يسمح لك أيضًا بتتبع أي كلمة رئيسية أو علامة تصنيف أو عنوان url أيضًا ويعرض أعلى وأفضل المنشورات والمؤثرين والمستخدمين لأخذ عينات من البيانات.

29-Hubspot Website Grader: يسمح لك باكتساب رؤى حول مدى جودة أداء موقع الويب الخاص بك، بما في ذلك تحسين محركات البحث والجوّال والأمان، والمجالات التي يمكن تحسينها لتحسين أدائك.

30- SEMrush: هي أداة رائعة نستخدمها لتتبع الكلمات الرئيسية عبر البحث المجاني والحملات المدفوعة، ويمكنك أيضًا استخدام الأداة لقياس أداء موقع الويب الخاص بك والحصول على رؤى حول استراتيجيات التسويق الرقمي لمنافسيك، ضع في اعتبارك أن المستخدمين المجانيين يتلقون 10 استفسارات فقط.

31- Keyword Finder: يساعدك في العثور على كلمات رئيسية طويلة وذات منافسة منخفضة لتوجيه خطط لتسويق محتواك.

32-keywordtool.io: هو مصدر رائع لأنه يسمح لك بإدخال كلمتك الرئيسية ومشاهدة أهم عمليات البحث ذات الصلة. ولكنه يتيح لك أيضًا عرض الأسئلة وأيضًا الاطلاع على أهم الكلمات الرئيسية والأسئلة على YouTube وBing و عبر متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة.

33-Uberflip : (Snapapp سابقًا) وهي أداة تسويق محتوى تفاعلية يمكنها مساعدتك في توسيع نطاق مبادرات ABM (التسويق القائم على الحساب) عبر حسابات مختلفة.

أدوات إدارة المحتوى:

34- WordPress: هو ما نستخدمه في هذا الموقع حيث يقوم WordPress بتشغيل ما يقرب ثلثي جميع مواقع الويب حول العالم وهو مجاني، ما زلت بحاجة إلى تصميم موقعك، ولكن باستخدام قوالب متنوعة ومئات الآلاف من المكونات الإضافية والعديد من المطورين، يمكنك فعل ما تريد باستخدام WordPress، هناك بعض الخيارات الأخرى مثل Drupal و Magnolia و Hubspot و Adobe و Sitecore و Episerver / Optimizely.

35- DivvyHQ: هي أداة من اختيارنا لإدارة مهام ومواعيد العمل من خلال مختلف عملائنا، وهو يوفر قدرة وظيفية أكبر بكثير من الأدوات العامة لإدارة المشاريع، ويساعد DivvyHQ في نقل استراتيجية تسويق محتواك من فكرة إلى مسؤولية من خلال خطة تسويق محتواك وكتابته مع مواعيد تسليم نهائية حقيقية ونتائج قابلة للتحقيق.

ابدأ اليوم – واكتسب المزيد من الإنجاز والعملاء المحتملين لعملك!

المصدر

ترجمة: ريم الحربي