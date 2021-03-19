تيليجرام تضيف المحادثات الصوتية الجماعية للقنوات وتتيح تسجيل المحادثات ونشرها لاحقًا

أطلقت تيليجرام تحديثها الجديد 2.0 للمحادثات الصوتية الجماعية مرفقة إياه بالعديد من الميّزات الجديدة على رأسها توفر المحادثات الصوتية للقنوات وبعدد مشاركين غير محدود مع ميزة حفظ التسجيل وكذلك جملة أداوت جديدة للمشرفين تسهل الإدارة والتحكم “بالمحادثة الصوتية”.

ووضحت تيليجرام في إعلانها أن القنوات والمجموعات العامة أصحبت اليوم قادرة على استضافة محادثات صوتية مباشرة تضم الملايين من المستمعين دون أي قيد على أعداد المشاركين فيها؛ كما لو أنها راديو خُصص لمواكبة القرن 21 على حد وصفهم.

يمكن للمشرفين الاستفادة من الميزة الجديدة عبر الدخول لملف المجموعة أو القناة الخاصة بهم والنقر على رمز القائمة المنسدلة (⋮) أو (⋯) واختيار “بدء محادثة صوتية لتبدأ جلسة الحوار. كما يوضح الرسم التالي أدناه:

تسجيل المحادثات الصوتية في تيليجرام

من أهم الميزات في التحديث هي إمكانية تسجيل وحفظ المحادثة الصوتية عبر الضغط على أيقونة النقاط الثلاث أعلى نافذة المحادثة واختيار “بدء التسجيل” وبمجرد الانتهاء تُحفظ بشكل تلقائي في صندوق الرسائل المحفوظة.

وفي حال بدء أي من المتحدثين التسجيل سيتم تنبيه البقية أن المحادثة قيد التسجيل من خلال ضوء أحمر يظهر أعلى واجهة المحادثة وملاصق للعنوان.

أما بالنسبة لآلية مشاركة المستمعين فهي مشابهة للتطبيق ذائع الصيت اليوم، “Clubhouse”، لكن مع اختلافات طبعًا في طريقة التوظيف حيث يمكن للمستمع النقر على أيقونة الميكروفون المجاورة لاسمه ليصل الإشعار للمشرف الذي يتحكم في إتاحة المشاركة له من عدمها.

أما من جانب نبذة التعريف الشخصية فقد أصبحت مرئية للجميع في التحديث الجديد؛ حيث يستطيع الشخص مشاركة اهتماماته وتحصيله الدراسي أو ما يراه مناسبًا للتعريف عن نفسه بين الحاضرين سواء للمشرفين أو المستمعين الآخرين؛ مع إمكانية توظيف النبذة في التعليق أو طرح أسئلة وما إلى ذلك حول الموضوع الدائر؛ وهي من الوسائل المستخدمة اليوم لزيادة التفاعل واستيعاب أكبر قدر ممكن من المشاركة في الغرف الكبيرة على “Clubhouse” حال استحالة مشاركة الجميع صوتيًا.

تسهيلات إضافية

ولم يخلو التحديث من تيليجرام أيضًا من تسهيل مشاركة المحادثات الصوتية مع الجمهور مباشرة؛ حيث يُمكن لمشرف القناة أو المجموعة العامة إنشاء رابط منفصل لدعوة المتحدثين وآخر لدعوة المستمعين مباشرة.

ولعل الجزئية الخاصة برابط دعوة الضيف المتحدث يجعل الأمر أكثر تنظيمًا دون العبث في أوليات المشاركة في الحديث على المسرح أو إهدار وقت في الترحاب عند دخوله برابط المستمع أو الوقوع في إحراج رفعه للتحدث.

وبالنسبة لانضمام المستخدمين لمحادثات القنوات الصوتية فقد جاء التحديث مع حرية الانضمام سواء بالحساب الشخصي للمستخدم نفسه أو بإحدى قنواته وهو ما يقي المشاهير من لفت الانتباه إلى حساباتهم الشخصية عند الانضمام عبر الطريقة الثانية.

بالإضافة لمميزات الكبيرة السابقة حمل التحديث أيضُا عددًا من الإضافات الأخرى على الصعيد العام؛ كان منها إضافة خيار إلغاء توجيه رسالة أو إعادة توجيهها لجهة اتصال أخرى في حال إرسالها عن طريق الخطأ؛ كما تم إضافة ميزة السحب إلى اليسار في نافذة محادثات تطبيق الأندرويد والتي تسهل التعامل مع حذف أو أرشفة أو تثبيت أو إصمات أي محادثة بشكل سهل بالسحب التدريجي لها جهة اليسار. والتي هي متوفرة مسبقة في نسخة iOS.

المصدر:

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