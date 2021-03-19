تويتر تختبر تشغيل مقاطع يوتيوب في داخل تطبيقها على iOS

أعلنت تويتر في تغريدة لها على المنصة، عن اختبارها تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب ضمن الصفحة الرئيسية داخل التطبيق على نظام iOS بدلًا من تحويل المستخدمين للتطبيق الآخر أو فتح المقاطع في صفحة ويب، لتضيف بذلك ميزة مهمة تجبر المستخدمين على البقاء لوقت أطول في التطبيق.

كانت تويتر قد عملت على اختبار وإضافة العديد من الميزات في الفترة الأخيرة، حيث بدأت اختبار عرض الصور بشكل كامل في الصفحة الرئيسية للتطبيق قبل نحو أسبوع، واختبار ميزة تتيح إلغاء نشر التغريدات خلال 5 ثوان من نشرها، كما أطلقت خدمة “Supper Follows” بشكل جزئي كأول خدمة مدفوعة منها.

يُشار أنه من غير المعلوم متي ستطلق تويتر ميزة عرض مقاطع يوتيوب داخل التطبيق بشكل رسمي على iOS، أو موعد إطلاقها للمستخدمين على أندرويد.

المصدر:

Twitter Support