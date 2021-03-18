آبل تخطط للإعلان عن أجهزة آيباد جديدة في أبريل مع منافذ Thunderbolt

على عكس السنوات الماضية، تستعد شركة آبل للكشف عن أحدث أجهزة آيباد في أبريل بدلًا من مارس. ووفقًا للتقارير الجديدة، فإن الشركة تخطط لتحسين معالجات النسخ الأقوى وإضافة تقنية Mini LED للشاشات، بجانب توفير منافذ Thunderbolt لتصبح الأجهزة اللوحية أقرب إلى الحواسيب المحمولة من أي وقت مضى.

ويشير تقرير Bloomberg، أن آبل تسعى لإضافة رقاقات معالجة قوية في أجهزتها مكافئة بالأداء لرقاقات معالجة M1 التي طورتها لأجهزة ماك العام الماضي، كما تهدف لإضافة تقنية Mini LED لتعزيز سطوع وتباين الألوان في إحدى النسخ الأقوى من أجهزتها على الأقل التي ستأتي مع شاشة بقياس 12.9 بوصة.

وبجانب ذلك، فمن المنتظر أن تحمل الأجهزة كاميرات محسنة وشاشات OLED أكثر وضوحًا لتحسين تجربة الاستخدام، والاعتماد على الأجهزة في مهام أكثر قوة من السابق.

وأضاف التقرير إلى أن آبل تخطط لإطلاق النسخ القوية من أجهزة آيباد مع منافذ Thunderbolt التي توفر عملية شحن ونقل بيانات سريعة، وتتواجد مع أجهزة ماك المحمولة.

وأشار التقرير كذلك إلى نية الشركة إطلاق أجهزة آيباد خفيفة ونحيفة موجهة للطلاب لاسيما مع الإقبال الكبير على الأجهزة والحواسيب المحمولة خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا، كما تخطط لإطلاق آيباد ميني بشاشة أكبر من النسخة الحالية 7.9 بوصة.

ومثلما فعلت بإطلاق 4 هواتف آيفون نهاية العام الماضي، فمن الطبيعي ظهور تنوع أكبر في أجهزة الآيباد هذا العام.

المصدر:

Bloomberg