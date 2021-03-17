هواوي تخطط لترخيص براءات اختراع الجيل الخامس لشركات الهواتف الأخرى

تخطط شركة هواوي إلى ترخيص براءات اختراع تقنيات الجيل الخامس 5G للشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية، وذلك في خطوة منها لإيجاد قنوات دخل ورفع إيراداتها بعد التراجع الكبير الذي تسبب به الحظر الأمريكي وساهم بانتكاستها في مبيعات الهواتف.

وتعتبر هواوي رائدة في قطاع تطوير شبكات وتقنيات الجيل الخامس مع آلاف براءات الاختراع المسجلة باسمها (3,007 براءة اختراع كأكثر شركة في المجال)، لكنها لم تسمح بترخيص براءاتها للشركات الأخرى لاسيما وهي تتصدر مبيعات الهواتف الذكية في العام الماضي، أما الآن فهي تنظر بصورة مختلفة للأمر وترغب بالسماح للشركات الأخرى باستخدام تقنياتها.

وتُعد هذه الخطوة هامة لشركات مثل آبل التي سبق وخاضت معارك قانونية مع كوالكوم بخصوص تقنيات الاتصال، حيث من المرجح أن تمنح هواوي الترخيص لتقنيات الجيل الخامس مقابل 2.5 دولار أمريكي لكل هاتف يتم إطلاقه، في الوقت الذي ترخص فيه شركات مثل إيركسون ونوكيا تقنياتها مقابل 7.5 دولار أمريكي لكل هاتف.

تتوقع هواوي من استراتيجيتها الجديدة أن تحقق إيرادات تصل 1.3 مليار دولار أمريكي حتى نهاية العام الجاري 2021.

وتتمثل براءات اختراع الشركة بتقنيات هامة تتعلق بمعايير الجيل الخامس وتقنيات الاتصال العادية LTE – تقنيات أساسية لأي هاتف للعمل على معظم الشبكات خاصة الجيل الخامس منها التي تعتبر هواوي هي أكبر مطوريها في مختلف أنحاء العالم، ما يعني أن الشركات مضطرة للحصول على ترخيصها. لكن الاستراتيجية الجديدة حول الترخيص الكامل لجميع البراءات اللازمة لهذا الأمر ستشجع الشركات على التعاون معها بدلًا من الاعتماد على أكثر من طرف.

المصدر:

CNBC