سامسونج تكشف عن هواتف جالكسي A72 و A52 و A52 5G مع تحسينات في الكاميرا والبطارية

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن الجيل الجديد من سلسلة هواتف جالكسي A المميزة، والمتمثلة في طرازات A72 و A52 و A52 5G. وتأتي الهواتف مع تصميمات مميزة تتشابه إلى حد ما مع سلسلة جالكسي S21، وتحسينات على مستوى البطارية والكاميرا وغيرها من المزايا.

هاتف جالكسي A72

يأتي جالكسي A72 مع شاشة بقياس 6.7 بوصة مسطحة من نوع Super AMOLED بدقة FHD+ تتمتع بسرعة تحديث 90 هرتز، وتتميز بفتحة في الأعلى للكاميرا الأمامية، كما تدعم مستشعر بصمة أسفلها.

ويضيف معالج كوالكوم سنابدراجون 720G، مع ذاكرة رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 أو 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت.

يتميز الهاتف بنظام كاميرا رباعي بالخلف؛ بكاميرا رئيسية 64 ميجابكسل، وكاميرا واسعة 12 ميجابكسل، وتقريب 8 ميجابكسل، وماكرو 5 ميجابكسل. فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل وتدعم الكاميرا تقنية التعرف على الوجه.

ويحوي الهاتف بطارية بسعة 5.000 ملي أمبير/ الساعة تدعم الشحن السريع من سامسونج 25 واط، ومنفذ سماعة تقليدي 3.5مم.

وسيعمل A72 مع واجهة مستخدم One UI 3.1 التي تطورها سامسونج والمبنية على نظام تشغيل أندرويد 11.

ويُعد الأمر الغريب في هذا الهاتف عدم دعمه لتقنية الجيل الخامس 5G، على عكس الهواتف التي كشفت عنها الشركة اليوم.

ميزات أخرى:

شريحتي اتصال

ذاكرة خارجية حتى 1 تيرابايت

تقنية GPS مزدوج

بلوتوث 5.0

منفذ سماعة

مقاومة الماء بمعيار IP67

تقنية NFC

تقنية Dolby Atmos

سيأتي الهاتف بسعر يترواح حول 450 دولارًا أمريكيًا وسيتوفر في الأسواق العالمية هذا الأسبوع.

هاتف جالكسي A52 / A52 5G

يتميز الهاتف بشاشة 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة FHD+، لكنها تأتي بمعدل تحديث 120 هرتز لنسخة الجيل الخامس و90 هرتز للنسخة العادية، تتميز الشاشة بفتحة في منتصف الشاشة العلوي للكاميرا الأمامية، كما تدعم وجود مستشعر بصمة.

ويصاحبه معالج كوالكوم سنابدراجون 750، مع ذاكرة رام من نوع LPDDR4x بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت UFS 2.1.

ويجلب الهاتف كاميرا رباعية؛ عدسة رئيسية 64 ميجابكسل، واسعة 12 ميجابكسل، ماكرو 5 ميجابكسل، وعزل 5 ميجابكسل، كما يضيف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم تقنية التعرف على الوجه.

يوفر الهاتف بطارية 4,500 ملي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع 25 واط، كما يحمل منفذ سماعة تقليدي 3.5 مم.

تقول سامسونج أن الهاتف يعمل مع واجهة مستخدم One UI 3.1 التي تطورها والمبنية على نظام تشغيل أندرويد 11.

ميزات أخرى:

دعم تقنية الجيل الخامس 5G

شريحتي اتصال

ذاكرة خارجية حتى 1 تيرابايت

تقنية GPS مزدوج

تقنية NFC

بلوتوث 5.1

معيار مقاومة الماء IP67

دعم Dolby Atmos

سيكون سعر نسخة الجيل الخامس A52 5G نحو 450 دولارًا أمريكيًا، فيما ستكون النسخة العادية بسعر 410 دولارات تقريبًا.

سامسونج جالكسي A32 5G

يُعد هذا الهاتف الأقل مواصفات بين أقرانه، حيث يأتي مع شاشة 6.5 بوصة مسطحة الجانبين من نوع IPS LCD بدقة HD+ ومعدل تحديث 60 هرتز، وتتميز بوجود نتوء في الأعلى للكاميرا الأمامية. وهو نسخة تدعم الجيل الخامس أطلقتها الشركة بعد الكشف عن الهاتف قبل أيام.

يتميز الهاتف بوجود كاميرا رباعية؛ بعدسة رئيسية 48 ميجابكسل، واسعة 8 ميجابكسل، وماكرو 5 ميجابكسل، وعزل 2 ميجابكسل. فيما المقابل يضيف كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

يدعم الهاتف معالج MediaTek Dimensity 720 5G بتقنية 7 نانومتر، كما ويضيف ذاكرة رام 4 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت من نوع UFS 2.1.

ويضيف بطارية بسعة 5,000 ملي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع 15 واط، كما يضيف منفذ سماعة 3.5 مم تقليدي.

سيوفر الهاتف دعم لواجهة المستخدم One UI 3.0 وهي النسخة الأقدم من واجهة التشغيل لكنها مبنية على نسخة أندرويد 11.

ميزات أخرى:

دعم تقنية الجيل الخامس 5G

شريحتي اتصال

ذاكرة خارجية حتى 1 تيرابايت

تقنية GPS مزدوج

تقنية NFC

بلوتوث 5.0

وفيما يخص الهاتف، فهو يأتي بسعر يتراوح حول 300 دولار أمريكي وفقًا لعملة كل بلد.

المصدر:

Samsung